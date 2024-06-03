Dünya şampiyonu güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, İBB Spor'a transfer oldu

Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023 ve 2024 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse için başkan Fatih Keleş'in katılımıyla Cebeci Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamada bulunan başkan Keleş, yaklaşan 2024 Paris Olimpiyatları öncesi şampiyon bir sporcuyu kulübün bünyesine dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tarihi başarılara imza atmış ve kadın güreşinin önemli isimlerinden Buse Çavuşoğlu, İBB Spor Kulübümüze katıldı. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok. Buse'nin güreş branşımızdaki altyapı sporcularımıza da örnek bir isim olacağına inanıyorum. Sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını ve kazasız belasız sakatlıksız bir dönem geçirmemizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi ise kadın güreşinde son dönemde tarihi başarıların elde edildiğini vurgulayarak, "Ben de elimden geldiği kadar buna en iyi şekilde katkı vererek Türk kadınının gücüne güç katmaya çalıştım. Hayalim ve hedefim zirvede kalmak. İBB Spor Kulübüyle zirvedeki yerimizi birlikte güçlendireceğimize ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan altın madalyayla döneceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.