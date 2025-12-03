Dünya şampiyonu karateci Eray Şamdan: "Koleksiyonu tamamladım"

Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Eray Şamdan, kariyerine dünya şampiyonluğunu da ekledi.

Olimpiyat ikinciliği başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası başarıya sahip olan 27 yaşındaki milli sporcu, 2025 yılında Paris Premier Lig, Çin Premier Lig, Dünya Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları’nda altın madalya kazanarak sezonu Premier Lig’in lideri, yani “Grand Winner” olarak tamamlamıştı.

Kariyerindeki eksik parça olan dünya şampiyonluğu için yoğun bir hazırlık sürecinden geçen Eray, 27–30 Kasım tarihlerinde Mısır’da yapılan Dünya Karate Şampiyonası’nda erkekler kumite 60 kiloda finalde Kosovalı İslam Selmani’yi 4-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.

“BU MADALYA TÜM TÜRKİYE’NİN”

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, yaptığı açıklamada, kariyerinde tamamlanmamış tek madalyanın dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Büyükler Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyam vardı, altın madalyayı da alarak koleksiyonumu tamamlamış oldum. Karate tarihinde 60 kiloda en çok puan toplayan sporcu olmak benim için ayrı bir gurur.”

Eray, şampiyonluğa giden süreçle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Yarı finalde son dünya şampiyonu olan Yunan rakibimi yenerek finale çıktım. Finalde karşıma, grup maçlarında beni 3-1 mağlup eden Kosovalı sporcu geldi. Bu kez maçı 4-0 kazanarak hem rövanşı aldım hem de ülkem adına önemli bir başarıya imza attım.

Bu madalya sadece benim değil, tüm Türkiye’nindir. Devletimizin, federasyonumuzun, antrenörlerimizin, ailemin ve kulübümün desteği olmadan bu başarı mümkün olmazdı.”

Bu yıl katıldığı 8 turnuvanın 6’sında altın madalya kazandığını hatırlatan Şamdan, 60 kiloda 35 yıl sonra gelen dünya şampiyonluğunun da ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

“FİNALLERİ KOLAY KOLAY BIRAKMAZ”

Milli sporcunun babası ve antrenörü Adnan Şamdan, organizasyonda oldukça güçlü rakiplerle karşılaştıklarını belirterek, Eray’ın yarı finalde şampiyon unvanlı rakibini elediğini, finalde ise 4-0 kazanarak dünya şampiyonluğunu Türkiye’ye getirdiğini söyledi.

Şamdan, oğlunun olimpiyatlar hariç katıldığı hiçbir finali kaybetmediğini vurgulayarak, “Eray ya birinci olur ya üçüncü. Kaybettiği maçlarda mutlaka üçüncülük karşılaşmasını kazanır. Finale çıktığında da madalyayı bırakmaz,” dedi.