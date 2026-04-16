Dünya Sosyalizmi'nin lansmanı yapıldı

Çay Şangcin’in Türkçeye çevrilen Dünya Sosyalizmi kitabının lansmanı yapıldı. Canut Yayınevi tarafından basılan kitabın tanıtım etkinliği Pazar günü Mustafa Suphi Vakfı’nda gerçekleştirildi.

Çay Şangcin’in kaleme aldığı “Dünya Sosyalizmi: Dünü, Bugünü ve Geleceği” kitabının Türkçe ve Çince editörleri Deniz Kızılçeç ve Liu Cüen Cüen de etkinliğe katıldı.

Üç başlığa ayrılan kitap, yüzyıldır görülmemiş büyük değişim altında, dünya sosyalizminin tarihsel sürecini, komünist partilerin yeni araştırma ve keşiflerini ve dünya sosyalizminin gelişim beklentilerini kapsamlı ve sistematik bir şekilde izah etmektedir.

ÇİN’E ÖZGÜ SOSYALİZMİN YOLU

Tanıtım yazısında kitaba dair şu ifadeler yer alıyor: “Sosyalizm beş yüzyıllık feleğin çemberinden geçmiş, ütopyadan bilime, teoriden pratiğe ve tek modelden çok modele bir biçim değişimi gerçekleştirmiş, başarılarla fiyaskoların birbirine eşlik ettiği, kabarma dönemleriyle alçalma dönemlerinin birbirini izlediği, zikzaklarla ileri adımların kesiştiği bir tarihsel evrim geçirmiş, insanlığın tarihsel ilerlemesine engin ve derin maddî ve manevî zenginlikler bağışlamıştır.

Bu kitap, sosyalizmin tarihsel evrimi ve küllerinden yeniden doğuşu perspektifinden, çeşitli ülkelerdeki Marksist partilerin ve sol güçlerin hâlihazır gelişimi ve gelecek eğilimi hakkında sistematik bir analiz ve inceleme yapmaya, buradan da komünizmin Avrupa’nın bir köşesinde dolaşan fikrî bir “hayalet”ten küresel bir devrimci harekete dönüşmesinin tarihsel zorunluluğunu ifşa etmeye ve bilimsel sosyalist teori ve pratiğin merkezinin, gelişmiş Batı ülkelerinden geri kalmış Doğu ülkelerine, merkezden çevreye doğru durmadan genişlemesinin tarihsel kanunluluğunu aramaya, dolayısıyla da Çin’e özgü sosyalizmin yoluna, teorisine ve sistemine olan özgüvenini daha da pekiştirmeye çalışmaktadır.”