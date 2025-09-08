Dünya soykırım ve işgale karşı ayakta

Dış Haberler

Gazze Şeridi’nde katliamlarına her gün yenisini ekleyen İsrail’e karşı dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek protestoları artarak devam ediyor. Paris’ten Melbourne’e on binler meydanlara inerken İsrail’de de halk, ateşkes talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Hamas kalıcı ateşkese dair her türlü girişime açık olduğunu açıklarken Filistinli grup ile ABD arasında görüşmelerin tekrar başladığı aktarıldı.

İsrail ordusu, işgal operasyonunu genişletirken Gazze kentinde çok katlı binalar ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava saldırılarını artırdı. Gazze kentine kara saldırılarını genişlettiğini duyuran İsrail ordusu, bölge halkına “bir an önce kenti terk etmeleri” çağrısında bulundu. Kara harekâtına hazırlanan İsrail ordusunun çağrısının ardından güneye doğru yeni bir göç dalgası başladı.

HAMAS, ABD İLE TEMASTA: ‘HER FİKRE AÇIĞIZ’

Hamas, Gazze’de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu belirtti. 18 Ağustos’ta Mısır ve Katarlı arabulucuların kabul ettiği teklife bağlı olduğunu yineleyen Hamas’ın açıklamasında “Kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi, insani yardımlara koşulsuz erişim ve gerçek bir esir takasına varılmasını sağlayacak her türlü fikir ve öneriye açığız” denildi.

İsrail gazetesi Israel Hayom diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Washington ile Hamas arasındaki görüşmelerin haftalar süren bir aradan sonra yeniden başladığını duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington’un yeni teklifini İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas’a ilettiği öne sürüldü.

Witkoff’un tüm detayları basına yansımayan yeni teklifinin İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesinin yanı sıra bir kaç şartı içerdiği aktarıldı.

İSRAİL’DE NETANYAHU YÖNETİMİNE TEPKİ

İsrail’de ise on binlerce kişi, savaşın sona erdirilmesi ve esir takası talebiyle sokaklara indi. Batı Kudüs’te Gazze’deki esirlerin ailelerinin organize ettiği gösteride on binlerce kişi, Gazze’yi işgal planına tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu esirlerin hayatı pahasına gücü elinde tutmak için işgale girişmekle suçladı.

Paris, Manchester, Londra, Torino, Floransa, Berlin, Helsingborg, Melbourne, Aarhus ve Kopenhag gibi dünya çapındaki birçok şehirlerde ve başkentlerde de Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.

BATILI HÜKÜMETLERE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Fransa’nın başkenti Paris’te de binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki soykırımının sona ermesi çağrısıyla gösteri yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları olan göstericiler, Paris’in simgesel Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. “Gazze, Paris seninle” ve “Yaşasın Filistin direnişi” sloganları atan binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’deki soykırımına son vermesini talep etti. Paris hükümetinin, Tel Aviv hükümetine karşı yaptırım kararları almasını isteyen göstericiler, İsrail’i destekleyen uluslararası markalara karşı boykot çağrısında bulundu.

TEL AVİV’E KARŞI HAREKETE GEÇİN

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planını protesto etti. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu. Hükümetin İsrail’in Gazze’deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Gıda kıtlığına son verilsin” yazılı pankartlar taşındı.

SOYKIRIMCILARLA İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRIN

Avustralya’nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’e yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi. Melbourne’de Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini, İsrail’e silah satışının durdurulmasını ve Gazze’ye yönelik saldırıların son bulması için somut adımlar atılmasını istedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de de Filistin’e destek amacıyla gösteri düzenlendi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek vermek isteyen çok sayıda kişi, şehir merkezindeki Breitscheid Meydanı’nda toplandı. Filistin Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan gösteride, Gazze’de açlık çeken çocukların fotoğrafları ile üzerinde “Filistin özgür olacak”, “Terörist İsrail” ve “İsrail bir günde 6 gazeteciyi öldürdü” yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Göstericiler, İsrail’e destek veren Alman hükümetini de protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, geçen hafta polisin sert müdahalede bulunduğu gösterinin aksine olaysız sona erdi.

∗∗∗

LONDRA’DA 900 GÖZALTI

İngiltere’de polis, yasaklı örgüt ilan edilen “Palestine Action” grubuna destek amacıyla başkent Londra’da düzenlenen eylemde 890 kişiyi gözaltına aldı. İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan “Palestine Action’ın” yasaklanmasına karşı çıkan “Defend Our Juries” adlı grubun çağrısıyla cumartesi günü Parlamento Meydanı’nda toplanan protestoculara polis müdahale etti. Tekerlekli sandalyedeki görme engelli Mike Higgins’in gözaltına alınması sosyal medyada büyük tepki çekti.

∗∗∗

SUMUD FİLOSU’NDAN AYŞENUR MESAJI: YELKEN AÇARKEN O BİZİMLE

İsrail’in ablukasını kırmak için 31 Ağustos’ta İspanya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail askerleri tarafından Filistin’de katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümünün 1’inci yılında Ezgi’nin katlinin sorumlularının cezalandırılması talebinde bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi

“İnsanlık olarak güvenliğimiz ve özgürlüğümüz, Filistin’in güvenliğine ve özgürlüğüne bağlı. Biz de tıpkı Ayşenur gibi eyleme geçmeyi seçiyoruz” denilen açıklamada “Filistin’e doğru yelken açarken Ayşenur bizimle” ifadeleri kullanıldı. İtalya’nın başkenti Roma ve Sicilya’daki Katanya kentinde bir araya gelen göstericiler de Sumud Filosu’na destek yürüyüşü düzenledi.