Dünya Su Günü nedir, önemi ne, nasıl ortaya çıktı?

Dünya Su Günü iklim değişikliğine bağlı tatlı su kaynaklarının gün geçtikçe azalmasıyla birlikte önemini daha da hissettiren bir gün olarak takvimlerimizde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2023 Dünya Su Günü nedir, önemi ne, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Dünya Su Günü’nün hikayesi

İklim değişikliğinin insan faktörlü sebeplerle giderek geri dönüşü imkansız noktalara seyretmesiyle beraber tüm canlılar için ortak yaşam maddesi olan içilebilir tatlı su kaynaklarının azalması her yıl Dünya Su Günü’nde hatırlatılıyor. İçilebilir tatlı su kaynaklarının gün geçtikçe yok olmasına karşı her yıl Dünya Su Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu gündeme dikkat çekiliyor.

Dünya Su Günü Nedir?

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart'ta kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir.

Dünya Su Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.