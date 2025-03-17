Dünya Su Günü’ne özel belgesel gösterimi Salt’ta

Kültür Sanat Servisi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF), Salt’ın ‘Su Etrafında’ adlı programı kapsamında, 19 Mart Çarşamba günü ‘Suyun Yolculuğu’ adlı bir gösterim ve konuşma düzenleyecek.

Bu yıl, ‘Dünya Saati’ kampanyası çerçevesinde ve 22 Mart Dünya Su Günü’ne özel olarak gerçekleşecek etkinlikte, büyük nehirlerin yaşamımızdaki önemi ve su kaynaklarımızın korunmasına dair farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Orman, makilik ve sulak alanlarıyla zengin bir biyoçeşitliliğe sahip Büyük Menderes Havzası’nın korunması için bölgede çalışma yapan WWF-Türkiye tarafından hazırlanan belgesel, saat 17.30’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da sanatseverlerle buluşacak. Gösterimin ardından WWF-Türkiye Tatlısu ve Sulak Alanlar Programı Müdürü Eren Atak, nehrin ekosistemini merkeze alan bir konuşma yapacak. Katılımcılar, WWF-Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalarla desteklediği Büyük Menderes Nehri’nin hikâyesine yakından tanıklık edebilecek. İstanbul Beyoğlu’ndaki Salt binasında herkese açık yapılacak etkinliğe katılım ücretsiz.