Dünya turundaki Fransız ailenin kedisi Konya'da kayboldu

Karavanlarıyla dünya turu yapan Fransız ailenin kedisi Ruby, Konya'da kayboldu. 40 gündür kedilerine ulaşamadığını belirten aile, bulana bin euro ödül vereceklerini de söyledi.

Karavanlarıyla dünya turu yapan Fransız aile, Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan kedileri Ruby'i arıyor.

Fransa'da yaşayan Cedric ve Aurelie çifti, çocukları Lily ve Zoe Bonnat ile yaklaşık 40 gün önce ilçede kaybolan kedileri için seferber oldu.

İki yıldır karavanla Avrupa ülkelerini gezip Fas'a kadar giden ve son üç aydır da Türkiye'de bulunan aile, Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan ve Hindistan'a gitmeyi planlarken Beyşehir'de kedileri Ruby'i kaybetti.

Cedric Bonnat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin her sabah saat 7.00'de dışarı çıktığını ve genellikle 1-2 saat içinde geri döndüğünü söyledi.

Kedilerinin yaklaşık 40 gün önce yine sabah çıktığını ancak geri dönmediğini kaydeden Bonnat, "Aramaya başladık ve haftalar geçti, kedimizi kaybettik. Çok üzgünüz ve herkesin yardımlarını bekliyoruz. İki hafta boyunca çocuklar sınavlarına çalışırken burada kaldık. Sınavları çevrim içi olarak verdiler. Fransa'ya gittik ve tekrar buraya geldik, tekrar aramaya başladık, onu bulmaya çalıştık" dedi.

BULANA BİN EURO ÖDÜL

Türkiye'den ayrılacaklarını ancak üç ay içinde tekrar dönerek, kedilerini bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Bonnat, "Kediyi bulana bin euro ödülümüz var. Lütfen bize yardım edin. Döndüğümüzde onu almak istiyoruz. Beyşehir halkına, polise, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve diğer yetkililere de bizlere verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.