“Dünya Yarası” Karşı Sanat’ta izlenimcileri bekliyor

İstanbul Beyoğlu’ndaki Karşı Sanat Çalışmaları, 17 Nisan’a kadar “Dünya Yarası” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Beyza Boynudelik, Nesli Türk, Sevinç Çiftçi, Zulal ve Zeynep Özdemir’in eserlerini bir araya getiren sergi, resim ile beden, birey ile dünya arasındaki gerilimli ilişkiyi odağına alıyor.

“Ressam bedenini yanında getirendir” diyen Paul Valéry ile “Bedenini dünyaya katarak ressam, dünyayı resme dönüştürür” ifadesiyle Maurice Merleau-Ponty’nin düşüncelerinden hareketle kurgulanan sergi, resim yüzeyini yalnızca bir temsil alanı değil, dünyanın “teni” olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, üretimi bir ifade biçiminden öte, dünya ile hemhâl olma deneyimi olarak konumlandırıyor.

“Dünya Yarası”, içinde bulunduğumuz kaos çağında şiddet, güç politikaları ve biyopolitik düzenin yarattığı kırılmaları beden üzerinden tartışmaya açıyor. Sergi, türler arası eşitlik, özgürlük ve sorumluluk gibi kavramları, bedenleşmiş bir ortaklık fikri etrafında yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sergide Nesli Türk, gerilim ve şiddet karşısında açık ama dirençli bedenler kurarken; Zeynep Özdemir, parçalanmış kent mekânı ile sanat tarihinin klasik figürlerini bir araya getirerek geçmiş ile şimdi arasında yankılanan bir görsel dil oluşturuyor. Zulal, şeyleşmiş kentsel yaşamın hayaletimsi imgelerine karşı doğa-insan ilişkisini yeniden kurmaya yönelirken; Sevinç Çiftçi, kırılganlıkları yerel mitler ve “Kam-ana” anlatılarıyla iç içe geçirerek doğa ile insan arasında yeni bağlar öneriyor. Beyza Boynudelik ise teknolojinin yarattığı yabancılaşmaya karşı, yaralı bedenler üzerinden hem yakın hem de mesafeli bir direniş alanı açıyor.

“Dünya Yarası” sergisi, bedeni yalnızca temsil edilen bir unsur olmaktan çıkarıp, politik ve varoluşsal bir mücadele alanı olarak yeniden düşünmeye çağırıyor.

Sergi, 17 Nisan’a kadar ücretsiz olarak Karşı Sanat Çalışmaları’nda görülebilir.