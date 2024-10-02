Dünya yazdı, Çelik çürüttü

Ekonomi Servisi

Dünya Gazetesi’nin 1 Ekim tarihli ‘Devlet 21 milyon 700 bin 644 kişiye maaş ödüyor’ başlıklı manşetini BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik yalanladı. Manşetin doğru olmadığını ifade eden Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, “Hayır doğru değil. Devlet 21 milyon 700 bin 644 kişiye maaş ödemiyor. Bu sayı 5,3 milyondur. Haber gayri ciddi, özensiz ve manipülatiftir” dedi.

Haberde emekliler, hak sahipleri, memurlar ve kamu işçilerinin toplanarak Türkiye'de her dört kişiden birinin devletten maaş aldığının iddia edildiğini aktaran Çelik, “Bu yaklaşım her şeyden önce sosyal güvenlik ve çalışma ekonomisinin temel kavramlarından bihaber olmak demektir. Emekliler maaş almaz. Emekliler istihdamda değildir. Emekliler sosyal güvenlik kurumlarından aylık alır. Devlet sadece 5,3 milyon memur ve işçiye maaş ve ücret ödüyor. Emekli aylığı maaş değildir. Emekli aylığını devlet ödemiyor” diye açıkladı.

CİDDİYETSİZ BİR HABER

Çelik, “Çalışanlar adına yatırılan sosyal güvenlik katkılarıdır. Dolayısıyla yüzde 86,6'sı prim gelirlerinden ödenen emekli aylıklarını devlet ödüyormuş gibi yazmak ya ciddiyetsizlik veya bilgisizliktir. İkisi de vahim" diyerek şöyle devam etti: "Böyle bir elma-armut toplamasının haber değeri bile yoktur. Çünkü emeklileri hesaba katarsanız Almanya’da 100 kişiden 34'ü Fransa'da ise yüzde 39'u devletten maaş alıyor" dedi. Çelik ayrıca, haberi yapanlara faydalı olması için sosyal güvenlik açıkları iddiaları ve sisteme devlet katkısı hakkındaki yazılarını topluca paylaşımın sonuna not düştü.