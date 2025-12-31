Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası tamamlandı

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, yıldırım satranç (blitz) müsabakalarının ardından sona erdi. Organizasyonda Türkiye’yi açık ve kadınlar kategorilerinde toplam sekiz sporcu temsil etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre açık kategoride 248, kadınlar kategorisinde ise 142 sporcu mücadele etti.

Açık kategoride büyükustalar Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Cem Kaan Gökerkan, kadınlar kategorisinde ise uluslararası usta Ekaterina Atalık ile kadın uluslararası usta Gülenay Aydın turnuvada yer aldı.

BAŞARILI SONUÇLAR

Açık kategoride Yağız Kaan Erdoğmuş, 11,5 puanla turnuvayı 42. sırada tamamlayarak ilk 50 içine girdi. Ediz Gürel 11 puanla yarışmayı tamamlarken, Vahap Şanal 10, Mustafa Yılmaz 9, Emre Can 8,5 ve Cem Kaan Gökerkan 8 puan topladı.

Kadınlar kategorisinde Ekaterina Atalık 7,5 puanla şampiyonayı tamamlarken Gülenay Aydın 6 puan elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede sporcuları tebrik etti.