Dünyaca ünlü aktörün kızı otel odasında ölü bulundu

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı Victoria Kafka Jones, yeni yılın ilk gününde sabahın erken saatlerinde San Francisco'daki bir otelde ölü bulundu.

34 yaşındaki Victoria Kafka Jones'un ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Jones'un kızına otopsi yapılacağı bildirildi.

Victoria Kafka Jones, 3 Eylül 1991'de doğdu ve 2002'de babasının yönettiği 'Men in Black II' filminde küçük bir rolle sinema dünyasına adım attı.

Victoria Kafka Jones, çocukken birkaç oyunculuk projesinde yer aldı. Bunlar arasında 2005'te 'One Tree Hill' dizisinin bir bölümü ve aynı yıl babasının yönettiği 'The Three Burials of Melquiades Estrada' adlı Western filmindeki bir rol de bulunuyor.