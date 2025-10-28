Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den resmen çekildi

Gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleriyle dünya çapında tanınan Oleg Cassini, 14 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye operasyonlarını sonlandırdı.

Marka, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Türk müşterilerine veda ettiğini duyurdu.

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız" ifadelerine yer verildi.

Markanın Türkiye’de birçok şehirde mağazası bulunuyordu.