Dünyaca ünlü isimler Harbiye Açıkhava'da sahne alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 2026 yaz sezonunda bir dizi konserle dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak.

  • 13.04.2026 13:25
  Giriş: 13.04.2026 13:25
  • Güncelleme: 13.04.2026 13:34
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü isimler Harbiye Açıkhava'da sahne alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 9 Mayıs’ta başlayacak yeni sezonuyla dünya müziğinden birçok isim İstanbul’da buluşturacak.

Robert Plant & Saving Grace, Gipsy Kings, Marcus Miller, Zaz, Chris Isaak ve David Garrett gibi dünya çapında tanınan önemli isimler müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlik Programı:

09.05.2026 – Faun

07.06.2026 – Natasa Theodoridou
16.06.2026 – Zaz
18.06.2026 – Bonnie Taylor
20.06.2026 – Chris Isaak
25.06.2026 – Imany
30.06.2026 – Marcus Miller

01.07.2026 – Thee Sacred Souls
02.07.2026 – Robert Plant & Saving Grace
04.07.2026 – Gipsy Kings by Andre Reyes
09.07.2026 – Konstantinos Argiros
11.07.2026 – Beat
12.07.2026 – Alphaville

29.08.2026 – David Garrett
12.09.2026 – Maher Zain

16.09.2026 – Garou
18.09.2026 – Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo
24.09.2026 – Le Trio Joubran

11.10.2026 – Craig David

