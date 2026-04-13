Dünyaca ünlü isimler Harbiye Açıkhava'da sahne alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 2026 yaz sezonunda bir dizi konserle dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 9 Mayıs’ta başlayacak yeni sezonuyla dünya müziğinden birçok isim İstanbul’da buluşturacak.
Robert Plant & Saving Grace, Gipsy Kings, Marcus Miller, Zaz, Chris Isaak ve David Garrett gibi dünya çapında tanınan önemli isimler müzikseverlerle buluşacak.
Etkinlik Programı:
09.05.2026 – Faun
07.06.2026 – Natasa Theodoridou
16.06.2026 – Zaz
18.06.2026 – Bonnie Taylor
20.06.2026 – Chris Isaak
25.06.2026 – Imany
30.06.2026 – Marcus Miller
01.07.2026 – Thee Sacred Souls
02.07.2026 – Robert Plant & Saving Grace
04.07.2026 – Gipsy Kings by Andre Reyes
09.07.2026 – Konstantinos Argiros
11.07.2026 – Beat
12.07.2026 – Alphaville
29.08.2026 – David Garrett
12.09.2026 – Maher Zain
16.09.2026 – Garou
18.09.2026 – Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo
24.09.2026 – Le Trio Joubran
11.10.2026 – Craig David