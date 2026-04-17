Dünyaca ünlü komedyen Rafi Bastos İstanbul ve Ankara'da sahne alacak

Dünya stand-up sahnesinin öne çıkan isimlerinden Rafi Bastos, Türkiye’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tight Five organizasyonu ile gerçekleşecek gösterilerde Bastos, “Comfort Zone” isimli performansıyla sahnede olacak. Biletler Bubilet’te satışta.



Netflix özel projeleri, yüksek izlenmelere ulaşan dijital içerikleri ve uluslararası sahne deneyimiyle tanınan Bastos; İngilizce gerçekleştireceği gösterisinde modern hayat, kültürel farklılıklar ve insan ilişkileri üzerine gözlemlerini kendine özgü bir anlatımla aktarıyor.





Sarkastik sahne dili ve enerjik anlatımıyla dikkat çeken komedyen, farklı ülkelerde edindiği deneyimi sahneye taşıyarak izleyiciyle dinamik bir bağ kuruyor. Türkiye gösterilerinde de bu yaklaşımını koruyarak seyirciye akıcı ve tempolu bir performans sunması bekleniyor.



Rafi Bastos, 23 Mayıs’ta İstanbul’da (DasDas Ataşehir) ve 22 Mayıs’ta Ankara’da ( Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi) sahne alacak.