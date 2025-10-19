Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden tarihi mücevherler çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soygunda tarihi mücevherlerin çalındığı bildirildi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, X hesabından yaptığı açıklamada, müzede açılış sırasında soygun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Soygun esnasında kimsenin yaralanmadığını kaydeden Bakan Dati, müze çalışanları ve polis ekiplerinin olay yerinde olduğunu belirtti.

7 DAKİKA SÜRDÜ

Louvre Müzesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da müzenin "olağanüstü nedenlerden" dolayı bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, müzeden toplamda 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı.

İMPARATORİÇE EUGENİE'NİN TACI MÜZENİN DIŞINDA BULUNDU

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberinde, çalınan mücevherlerden birinin kırık şekilde müzenin dışında bulunduğu kaydedildi.

Haberde, hırsızların kaçarken düşürdüğü tahmin edilen parçanın III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacı olduğu belirtildi.

Soygun sonrasında kontrollü şekilde tahliye edilen müze ziyarete kapatılırken, turistler müzeyi çevreleyen güvenlik şeridinin arkasından fotoğraf çekebildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.