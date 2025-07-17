Dünyaca ünlü müzik festivalinin yapılacağı alanda yangın: Ana sahne kullanılamaz hale geldi

Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'in ana sahnesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Her yıl temmuz ayında Belçika’nın Boom kasabasında düzenlenen Tomorrowland festivalinin gerçekleştiği alandaki ana sahnede yangın çıktı.

Bu yıl 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın, büyük hasara yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen festivalin ana sahnesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Festival organizasyon komitesi, etkinliğin planlandığı gibi yarın başlayacağına dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, Tomorrowland’in ana sahnesinin yangın nedeniyle ağır hasar aldığı vurgulanırken, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Duyuruda, festival alanının 17 Temmuz’da ziyaretçilere açılacağı ifade edilerek, festivalin düzenleneceği hafta sonu için de alternatif çözümler üretileceği bildirildi.