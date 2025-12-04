Dünyaca ünlü müzik grubu Offspring Türkiye’ye geliyor

Efsanevi punk rock grubu The Offspring, tam 20 yıl aradan sonra Neo Events organizasyonuyla Türkiye’de sahneye çıkıyor. Enerjisi, sarsıcı ritimleri ve kuşaklararası etkisiyle punk müziğin öncülerinden biri olan grup, yıllardır sadece şarkılarla, oyun kültürüyle ve MTV’nin altın çağında kurduğumuz nostaljik bağı bu kez canlı bir performansla LifePark sahnesinde gerçeğe dönüştürüyor.

Bu konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil; 90’lar ve 2000’ler kuşağının kolektif hafızasının sahnede yeniden can bulması anlamına geliyor.

1994’te yayımlanan Smash albümü, bağımsız müziğin yönünü değiştiren bir dönüm noktasıydı. 11 milyonun üzerinde satışla hâlâ tarihin en çok satan bağımsız rock albümü unvanını elinde tutan Smash, The Offspring’i sadece bir grup değil, kalabalıkların ortak dili haline getirdi. Dexter Holland’ın moleküler biyoloji doktorasından pilot lisansına uzanan sıra dışı hayatı, sahnedeki deliliğin arkasında keskin bir zekânın yattığını hatırlatıyor.

The Offspring’in şarkıları, yıllarca Crazy Taxi sokaklarında hızın sesi, Tony Hawk rampalarında özgürlüğün ritmi oldu. Bu ikonik enerjiler, 2026 yazında Life Park’ın açık hava sahnesinde yeniden hayat bulacak. 40 yıllık asi ruh, 2024 çıkışlı Supercharged albümüyle hâlâ tam gaz ilerliyor; LifePark’taki bu performans, gençliğimizden gelen anıların her notasını gövdeye dönüştürecek.

“Self Esteem”, “Come Out and Play”, “The Kids Aren’t Alright”, “Pretty Fly (For a White Guy)” gibi marşların hep bir ağızdan söyleneceği bu unutulmaz gece için takvimlerinizi şimdiden işaretleyin. Kapılar 17.00’de açılacak, 19.00’da sürpriz konuk grup sahne alacak; ardından 21.00’de The Offspring fırtınası başlayacak. Etkinlik için Genel Alan, Sahne Önü ve VIP bilet seçenekleri mevcut. Biletler biletinial.com’da satışa sunuldu.