Dünyaca ünlü pizza markası 9 ayda ikinci kez iflas etti: 68 şube kapanıyor

Dünyaca ünlü Pizza Hut, İngiltere’de iflas etti. The Sun’ın haberine göre, iflasın ardından ülkedeki 68 şube kapılarını kapatacak.

Bu gelişme, hem çalışanlar hem de sektör açısından ciddi etkilere yol açacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, İngiltere’de faaliyet gösteren DC London Pie Ltd, mali sorunlarını gerekçe göstererek iflasını açıkladı.

Şirketin iflası, İngiltere’deki Pizza Hut restoran zincirini doğrudan etkiledi. Kapanacak şubeler ve çalışanların geleceği gündemdeki en önemli konular arasında.

68 RESTORAN KAPANACAK, 1.200 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

The Sun’ın haberine göre, Yum! Brands iflas sonrası 64 şubenin işletilmesi için yeni bir sözleşme imzaladı.

Ancak mevcut 68 restoran bu anlaşmaya dahil edilmedi. Böylece ülke genelindeki Pizza Hut şubelerinin yarısından fazlası kapanacak ve yaklaşık 1.200 çalışan işsiz kalacak.