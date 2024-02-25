Dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun evine yılda 500 bin ziyaretçi

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun doğduğu ve evlendikten sonra hayatının geçtiği, bugün müze olarak kullanılan "Mavi Ev" yılda 500 bin sanatseveri, Kahlo'nun hayatı ve resim tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Hastalıkla mücadeleyle dolu özel yaşamı ve politik görüşleriyle tanınan, 20. yüzyılın önde gelen ressamlarından Frida Kahlo, 1954'te 47 yaşında hayata veda etti.

Kahlo, kendisi gibi ressam Diego Rivera ile aşk hayatı, sağlık sorunları, her şeye rağmen sanat hayatına devam etmesiyle dünyada ikonik bir ressam olarak tanınıyor.

Frida Kahlo'nun, mavi duvarları nedeniyle Mavi Ev (La Casa Azul) olarak bilinen evi, bugün müze olarak misafirlerini ağırlıyor.