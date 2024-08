Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

ABD'li şarkıcı Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybettiğini açıkladı.

Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; ünlü şarkıcı, annesi ölmeden önceki hafta onunla vakit geçirmiş olduğu için memnun olduğunu da ekledi.

Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

İrlanda asıllı bir Amerikalı olan annesi Patricia Carey, 87 yaşındaydı ve eski bir opera sanatçısıydı.

Mariah Carey, tüm dünyada gelmiş geçmiş en başarılı şarkıcılardan birisi olarak kabul ediliyor.

Dünya genelinde 220 milyondan fazla albüm satan Carey, "All I Want for Christmas Is You" (Noel için tek isteğim sensin) şarkısıyla, tüm zamanların en çok dinlenen Noel şarkısına imza atan kadın şarkıcı oldu.