Dünyaca ünlü yazarlardan İsrail kültür kurumlarını boykot çağrısı

Farklı ülkelerden, aralarında Nobel edebiyat ödüllü Annie Ernaux ve Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen'in de bulunduğu yayıncı, edebiyat festivalleri çalışanları ve kitap basım alanlarında çalışan 1700'ün üzerinde isim, imzaladıkları mektupla İsrail'in Filistinlilere karşı ayrımcılığı normalleştiren ve Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde işbirliği içinde olan İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacaklarını duyurdu.

Filistin Edebiyat Festivali (PalFest) tarafından organize edilen mektupta, "Biz, yazar, yayıncı, edebiyat festivallerinin çalışanları ve kitap üretiminde çalışanlar, 21'inci yüzyılın en derin ahlaki, politik ve kültürel kriziyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bu mektubu paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"ÇOCUKLARA YAPILAN EN BÜYÜK SAVAŞ"

Mektupta, Filistinlilerin adaletsizliğe maruz kaldığı belirtilerek, "İsrail, Gazze'yi yaşanamaz hale getirdi. İsrail'in ekimden bu yana öldürdüğü Filistinli sayısını bilmek mümkün değil çünkü İsrail, ölüleri sayma ve gömme altyapısı da dahil tüm altyapıyı yok etti. Biliyoruz ki İsrail, ekimden bu yana Gazze'de en az 43 bin 362 Filistinli öldürdü. Bu, 21'inci yüzyılda çocuklara karşı yapılan en büyük savaş" değerlendirmesi yer aldı.

"Uzman ve kurumların aylardır söylediği gibi bu bir soykırım" ifadelerinin yer aldığı mektupta, İsrailli yetkililerin, Gazze'deki nüfusu yok etme, Filistin devletini imkansız hale getirme ve Filistin topraklarını ele geçirme niyetlerini gizlemedikleri kaydedildi.

İSRAİL KÜLTÜR KURUMLARINA ELEŞTİRİ

Bunun, 75 yıldır süren yerinden etme, etnik temizlik ve ayrımcılığın ardından geldiği belirtilen mektupta, "Kültür, bu adaletsizlikleri normalleştirmede önemli bir rol oynadı. Sık sık devletle birlikte çalışan İsrail kültür kurumları, on yıllardır milyonlarca Filistinlinin yaşadığı baskı ve mülksüzleştirmeyi gizleme, sanatla aklama ve olayı bulandırmada oldukça kritik rol oynadı" ifadeleri paylaşıldı.

İmzacılar, İsrail kurumlarının apartheid ve yerinden edilmelerle ilişkilerini sorgulamadan vicdanları rahat bir şekilde ilişki kuramayacaklarını vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Bu nedenle, Filistinlilere yönelik baskılara ortak olan veya sessizce gözlemleyen İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacağız. Ayrımcı politikalar ve uygulamalar yoluyla veya İsrail'in işgali, ayrımcılığı ve soykırımını normalleştirerek veya gizleyerek Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde işbirliği içinde olanlar ile Filistinlilerin uluslararası hukukla güvence altına alınmış haklarını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamamış olan yayıncı, festival, edebiyat ajansları ve yayınlar da dahil olmak üzere İsrail kurumlarıyla işbiriliği yapmayacağız."

"HAKLARINI TANIMAZLARSA KİTAPLARIMIN YAYININA İZİN VERMEYECEĞİM"

Mektupta, Nobel edebiyat ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux, Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen, Booker ödüllü Arundhati Roy, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ödüllü Judith Butler ve Rachel Kushner ile birlikte 1744 yazar, yayıncı, edebiyat festivalleri çalışanları ve kitap basımı alanlarında çalışanın imzası yer aldı.

Nguyen, mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm yazarlar her yerde kitabının yayınlanmasını ister. Ancak ben İsrailli yayıncılarıma, bu mektuptaki temel prensipleri kabul etmez, İsrail apartheidiyle işbirliğini kesmez ve Filistinlilerin haklarını tanımazlarsa gelecek kitaplarımın yayınına izin vermeyeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Hareketlerinin şiddet içermediğini ancak İsrail hükümeti ve ona destek verenlerin boykot hareketi de dahil tüm İsrail karşıtı protestoları sonlandırma girişimi içinde olduğunu kaydeden Nguyen, "Batı hala İsrail'den yana. Bu adaletsizliğe karşı olanlar, sessizliğin masum olmadığını görmeli" dedi.