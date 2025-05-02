Dünyada 1 Mayıs

Tokyo’dan Torino’ya, Taipei’den Paris’e, Belgrad’dan Los Angeles’a dünyanın dört bir yanında işçiler, 1 Mayıs’ta meydanları doldurdu. Emperyalizmin günden güne saldırganlığını artırdığı bir dönemde kitleler, savaşlara, açlığa, yoksulluğa, sömürüye karşı yürüdü.

Meydanlarda hükümetlerin emek düşmanı politikaları, giderek otoriterleşen yönetimler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel siyaseti ve ekonomiyi alt üst eden politikaları öfkenin hedefindeydi.

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ENDONEZYA

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 1 Mayıs kapsamında gösteri düzenlendi. Ulusal Anıt çevresinde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun yanı sıra Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPI) Başkanı ve İşçi Partisi Genel Başkanı Said Iqbal, Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSBSI) Başkanı Elly Rosita Silaban ile Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPSI) Başkanı Update Jumhur Hidayat da katıldı.

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ALMANYA

1 Mayıs yüzlerce etkinlikle kutlanırken birçok kentte protesto gösterileri yapıldı. Berlin’de yeni hükümete işçilerin haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

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ARJANTİN

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) tarafından organize edilen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. Göstericiler, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei’nin emek düşmanı kemer sıkma politikalarını protesto etti.

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FİLİPİNLER

Filipinler’in başkenti Manila’da 1 Mayıs’ta işçiler meydanlara indi. Maaş zammı ve yerel işletmeler için daha sıkı koruma önlemleri talebiyle binlerce işçi, başkanlık sarayına yürümek istedi. Başkanlık sarayının çevresini barikatlarla kapatan polis, eylemcilere sert müdahalede bulundu.

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YUNANİSTAN

Yunanistan’da 1 Mayıs genel grevi nedeniyle hayat dururken meydanlarda ücretsiz eğitim ve sağlık, ücretlerin artırılması, silahlanma ve savaş politikalarının durdurulması talep edildi. Tempe tren kazasındaki sorumluların bulunmasını talep eden halk, “Sizin kârınız bizim canımız” sloganları attı.

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FRANSA

Fransa’da sendikaların “aşırı sağa karşı, barış, özgürlük ve sosyal adalet” çağrısıyla yüz binlerce kişi sokaklara indi. Yaklaşık 260 noktada miting düzenleyen Genel İş Konfederasyonu (CGT), “şenlikli ve mücadeleci” bir 1 Mayıs çağrısında bulundu.

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SIRBİSTAN: ‘ÖĞRENCİLER BİZİ BİRLEŞTİRDİ’

Sırbistan’da sendikalar, ülke tarihinde ilk kez 1 Mayıs’ta tren istasyonu faciasının ardından patlak veren ve 6 aydır süren öğrenci protestolarına katılma çağrısı yaptı. Öğrenciler ve ülkenin en büyük 5 sendikasına bağlı işçiler, başkent Belgrad’daki hükümet binası önünde toplandı. Sloga (Birlik) sendikasının lideri Zeljko Veselinovic, “Öğrenciler bizi birleştirdi. 20 yıllık sendikacılık hayatımda bu 5 sendika herhangi bir protestoda, hatta aynı odada bulunup birlikte çalışmadı” dedi.

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IRAK

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda 1 Mayıs dolayısıyla gösteri düzenlendi. Irak Komünist Partisi’ne bağlı işçiler, orak ve çekiç sembolleri taşıdı.

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TAYVAN

Tayvan’ın başkenti Taipei’de işçiler, Trump’ın "zorba" politikalarını protesto etti.