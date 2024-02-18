Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi Katalan Müzik Sarayı'nda hafta boyunca eski ve yeni klasik müzik konserleri, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Arjantinli çellist Sol Gabetta'nın Fransız piyanist Bertrand Chamayou ile 20 Şubat'ta konser vereceği mekanda, 21 Şubat'ta Celine Frisch, 22 Şubat'ta Katharina Konradi ve Ammiel Bushakevitz, 25 Şubat'ta ise Loreto Aramendi konseri gerçekleştirilecek.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda ünlü kemancı Stefano Montanari, flütçü Andrea Manco ve arpist Claudia Lucia Lamanna, orkestra eşliğinde klasik müzik konseri düzenleyecek.

Bu hafta gerçekleştirilecek en büyük çaplı film festivali, İrlanda'da 22 Şubat'ta başlayacak "Dublin Uluslararası Film Festivali" olacak. Grainne Humphreys'in direktörlüğünü üstleneceği festivalde İngiliz oyuncu Hugo Weaving, söyleşi gerçekleştirecek. Kısa ve uzun metrajlı filmlerin de gösterileceği festival 2 Mart'ta son bulacak.

Almanya'da geçen hafta başlayan 74. Berlin Film Festivali, 25 Şubat'a kadar devam edecek.