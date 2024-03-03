Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Kaynak: AA
Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.
Bu ay Avrupa turnesine başlayan müzik grubu Depeche Mode, 3-5 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 7 Mart'ta ise Almanya'nın Münih kentinde konser verecek.
Çekya'daki Prag Belediye binasında 8 Mart'ta Prag Senfoni Orkestrası, Frederic Chopin ve Gustav Mahler'in senfonilerini seslendirecek.
İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana, 5 Mart'ta Rus asıllı ABD'li soprano Erika Baikoff ve Güney Koreli piyanist Park Soohong'u konuk edecek, 6 Mart'ta ise Rus müzisyen Anna Vinnitskaya konserine ev sahipliği yapacak.