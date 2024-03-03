Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

Bu ay Avrupa turnesine başlayan müzik grubu Depeche Mode, 3-5 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 7 Mart'ta ise Almanya'nın Münih kentinde konser verecek.

Çekya'daki Prag Belediye binasında 8 Mart'ta Prag Senfoni Orkestrası, Frederic Chopin ve Gustav Mahler'in senfonilerini seslendirecek.

İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana, 5 Mart'ta Rus asıllı ABD'li soprano Erika Baikoff ve Güney Koreli piyanist Park Soohong'u konuk edecek, 6 Mart'ta ise Rus müzisyen Anna Vinnitskaya konserine ev sahipliği yapacak.