Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

ABD'li gitarist John Mayer, Avrupa turnesinin ilk ayağı olarak 13 Mart'ta İsviçre'nin başkenti Stockholm'de sahne alacak.

Mayer Avrupa turnesine bu hafta 15 Mart'ta Oslo ve 16 Mart'ta Kopenhag konserleriyle devam edecek.

İngiliz müzisyen James Blunt, Almanya turnesi kapsamında 11 Mart'ta Kempten, 13 Mart'ta Nürnberg, 14 Mart'ta Frankfurt, 15 Mart'ta Köln ve 16 Mart'ta Oberhausen'da hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü rock gruplarından Judas Priest, yeni albümünün ardından başladığı dünya turnesi kapsamında 11 Mart'ta Glasgow, 13 Mart'ta Leeds ve 17 Mart'ta Bournemouth'ta konser verecek.