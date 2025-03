Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Dünyada ilk kez düzenlenen PAD Paris sanat fuarı, 27. edisyonuyla 2-6 Nisan'da çağdaş tasarım alanında en iyi uluslararası ve Fransız galerilerini bir araya getirecek.

İsviçre'nin Nyon şehrinde düzenlenen "Visions du Reel" uluslararası festivali, 56. kez 4-13 Nisan'da ustalık sınıfları ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde 2-6 Nisan'da düzenlenecek SP-Arte sanat fuarı, sergi açılışları ve etkinliklerin yanı sıra konuşma, tanıtım ve eğitim programlarını katılımcılarla buluşturacak.

İtalya'nın Bologna şehrinde 1963'ten bu yana gerçekleştirilen "Bologna Çocuk Kitapları Fuarı, bu yıl "sürdürülebilirlik" temasıyla pek çok yayıncı, yazar ve illüstratörü 3 Nisan'a kadar okurlarla bir araya getiriyor. Fuarda bugün, Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, Türkiye ulusal standında katılımcılarla bir araya gelecek. Sunal, "Kabuğuna Sığmayan Hikayeler ve Ninniler" başlıklı bir söyleşi yapacak.

FİLM FESTİVALLERİ

ABD'nin New Orleans şehrinde 3-6 Nisan'da düzenlenecek "The Overlook Film Festival", korku filmi meraklılarını bir araya getirecek.

İngiltere'de 4-6 Nisan'da yapılacak "Brighton International Animation Festival" kapsamında animasyon film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kırk yılı aşkın süredir sinemanın kutlanması, çığır açan filmlerin gösterilmesi ve etkili seslerin ağırlanmasıyla öne çıkan ve dünyaca ünlü bir etkinliğe dönüşen "Miami Film Festivali" ise 3 Nisan'da başlayacak.

KONSERLER VE GÖSTERİLER

Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu ve keman sanatçısı Andre Rieu, 2 Nisan'da İngiltere'nin Nottingham şehrinde, 3 Nisan'da Manchester, 4 Nisan'da ise Liverpool'da konser verecek.

Yarın Mumford & Sons konseri İngiltere'nin Liverpool şehrinde, 3 Nisan'da ise Kingston'da müzikseverlerle buluşacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 3 Nisan'da Sabrina Carpenter sahne alacak. Twenty One Pilots müzik grubu, 7 Nisan'da Almanya'nın Hamburg kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Ahl Al Hob, Ana Ashanak, Fik Al Kheir ve diğer birçok şarkısıyla tanınan yetenekli sanatçı Khadija Moath, 4 Nisan'da Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde (QNCC) sahneye çıkacak.

Şarkıcı Lenny Kravitz, 1 Nisan'da İtalya'nın Milan şehrinde, 3 Nisan'da Fransa'nın Marsilya kentinde 4 Nisan'da ise Nice'te konser verecek.

Dünya turnesine çıkan stand-up komedyeni olarak bilinen İran asıllı Amerikalı komedyen, aktör, yapımcı ve yönetmen Max Amini, 1 ve 2 Nisan akşamı Dubai Operası'nda sahne alacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Opera Stüdyosu sahnesinde 6 Nisan'da Javanshir Guliyev'in 75. yaşına özel olarak, sevdiği şarkılar ve ünlü konuklarla izleyicilere bir müzik ziyafeti sunulacak.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD'de 2 Nisan'da yönetmenliğini Steven LaMorte'nin üstlendiği "Screamboat" adlı korku komedi filmi ile "Seventeen: Right Here - World Tour in Cinemas" belgeseli sinemaseverlerle buluşacak.

Aksiyon, macera ve komediyi bir araya getiren "A Minecraft Movie" 4 Nisan'da vizyona girecek.

Ayrıca "The Luckiest Man in America", "Freaky Tales", "The Grove", "A Nice Indian Boy", "Eric LaRue" ve "Wake Up" filmleri de 4 Nisan'da ABD'de vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.