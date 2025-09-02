Dünyada bu hafta: Bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 3-6 Eylül'de "Frieze Seoul 2025" fuarı gerçekleşecek. Gangnam COEX'de düzenlenecek fuarda, 30’u aşkın ülkeden 120’den fazla galeri yer alacak.

Performanslar, filmler, söyleşiler ve sanatçı projeleriyle dolu zengin bir programın sunulacağı fuarda Lehmann Maupin, Hauser & Wirth, Gagosian gibi global galerilerin yanı sıra sanatçı merkezli katılımlar da dikkati çekiyor. Fuarda retrospektifler Lee Bul, Mark Bradford ve Kim Tschang-Yeul gibi isimlere odaklanıyor.

İlki 2002'de yapılan "KIAF Art Seoul" 4-6 Eylül'de Seul'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Fuar 20'den fazla ülkeden 175 galeriyi konuk edecek.

Güney Afrika Johannesburg'da bulunan Sandton Convention Centre’da 5-7 Eylül'de "FNB Art Joburg 2025" fuarı yapılacak. Fuar kıta genelinden birçok sanatçıyı ve kreatifi bir araya getiren ticari ve kültürel bir etkinlik olarak göze çarpıyor.

Bu yıl 58. yılını kutlayan "Penrod Arts Fair", ABD'nin Indianapolis şehrinde 5-6 Eylül'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Fuarda, ülke genelinden 1000'i aşkın sanatçı eserlerini sergileyecek.

Kağıt tabanlı eserler, bağımsız galeriler ve koleksiyon ürünlerine odaklanan "Collectible New York" fuarı WSA'da, "Art on Paper NYC" fuarı ise Manhattan’s Pier 36'da, 4-7 Eylül'de New York'ta sanatseverlerle buluşacak.

SERGİLER

Alberto Giacometti ile çağdaş sanatçı Mona Hatoum'un etkileyici diyaloğunu keşfe çıkaran "Encounters: Giacometti x Mona Hatoum" sergisi 11 Ocak 2026'ya kadar İngiltere'nin başkent Londra'da Barbican'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Jean-François Millet'in ünlü "The Angelus" tablosu ile kırsal yaşamı onurlandıran eserlerinin yer aldığı "Millet: Life on the Land" sergisi, 19 Ekim'e kadar Londra'da National Gallery'de açık kalacak.

Lindsey Mendick’in Tudor döneminde güç ve cinsiyet ilişkilerine dair güçlü bir bakış sunan, tarihi ve sembolik anlatılarla dolu sergisi "Wicked Game", 31 Ekim’e dek İngiltere'de Kenilworth Castle'da görülebilecek.

Hafıza, yokluk ve ev ile kimlik temalarını estetik bir dille işleyen Do Ho Suh'un "Walk the House" sergisi 26 Ekim'e kadar Londra'da Tate Modern'de ziyarete açık olacak.

Londra'da Somali kültürüne adanmış ilk kalıcı sergi alanı olan Culture House, perşembeden pazar gününe kadar el yapımı taraklardan horoz çanlarına kadar 150'den fazla eseri barındırıyor. Mekanda sergilerin yanı sıra şiir atölyeleri de düzenleniyor. Ayrıca dijital arşiv de erişime açık.

AVRUPA'DA SERGİLER

Guatemalalı sanatçı Vivian Suter'in, neredeyse 500 eserle oluşturduğu canlı ve soyut dünyayı sunduğu "Disco" sergisi ile Vietnam'ın Fransa ile tarihi bağlarını multimedia ile işleyen Thao Nguyen Phan'ın "Le Soleıl Tombe Sans Un Bruit" sergisi Fransa'nın başkenti Paris’te, Palais de Tokyo'da 7 Eylül'e kadar ziyaretçileri bekliyor.

Işık ve algı üzerine fotoğraf çalışmaları sunan Catherine Balet’in "Albedo" sergisi 4 Ekim'e kadar Paris'te Bigaignon galerisinde izlenebilir.

Ai Weiwei ve Subodh Gupta gibi birçok sanatçının eserleriyle modern yaşam mekanlarını estetikle buluşturan "Pieces a vivre" sergisi 29 Ekim'e kadar Paris'te Galleria Continua'da görülebilecek.

Valerie Ghoussaini'nin "Girls Just Want to Have Fun" başlıklı monokrom resim sergisi, 29 Eylül'e kadar Beyrut'taki Wadi 99 Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

"Yoko Ono: Unfinished" sergisi, Karadağ'daki Museum of Contemporary Art of Montenegro'da (MCAM) 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Nadezhda Dzhakova'nın küratörlüğünü üstlendiği Milko Pavlov sergisi 12 Ekim'e kadar Sofia Arsenal - Museum of Contemporary Art'ta görülebilir.

FİLM FESTİVALLERİ

İtalya'nın Venedik şehrinde başlayan Venedik Film Festivali'nin 82. edisyonu, 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Festival bu yıl kırmızı halı etkinliği kadar, Filistin'e destek verenlerin gerçekleştirdiği protestolarla da adından söz ettirdi.

50. yılını kutlayan "Toronto Uluslararası Film Festivali" 4-14 Eylül'de Kanada'nın Toronto şehrinde sinemaseverleri konuk edecek.

Deauville Amerikan Film Festivali 4-14 Eylül'de Fransa'da gerçekleşecek.

KONSERLER

İngiliz rock müzik grubu Coldplay yarın, 4 ve 6 Eylül'de, Hintli şarkıcı ve besteci Arijit Singh 5 Eylül'de Londra'da, Yusuf İslam 6 Eylül'de Cambridge'de konser verecek.

Kanadalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Bryan Adams 6 Eylül'de İngiltere'nin Chelmsford şehrinde, İngiliz şarkıcı Robbie Williams 7 Eylül'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, Norveçli DJ Alan Walker 5 Eylül'de Kazakistan'ın Almatı şehrinde sahne alacak.

İtalyan tenor Andrea Bocelli 6 Eylül'de Slovakya'nın başkenti Bratislava'da, Kanadalı rapçi AP Dhillon, 7 Eylül'de Dubai'de hayranlarıyla buluşacak.

Whoopi Goldberg gösterisi 4 Eylül'de Londra'da, 5 Eylül'de Cardiff'te gerçekleşecek.