Dünyada bu hafta hangi etkinlikler sanatseverlerle buluşacak?

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali" (IDFA) 14-24 Kasım'da Hollanda'da, "EnergaCamerimage Uluslararası Film Festivali" 16-23 Kasım'da Polonya'nın Torun şehrinde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl "Anlamlı Anlar" temasıyla 16-23 Kasım'da Katar'da gerçekleştirilecek Ajyal Film Festivali, "Voices from Palestine" ve "From Ground Zero Experience" bölümleriyle Filistinlilerin sansür, yanlış temsil ve soykırım karşısındaki seslerini duyuracak.

Daha önce "Doc Circuit Montreal" olarak bilinen "Montreal Uluslararası Belgesel Festivali" (RIDM) 20 Kasım'da Kanada'nın Montreal kentinde başlıyor.

Kuzey Avrupa'nın en büyük film festivallerinden biri olarak gösterilen "Tallinn Black Nights Film Festivali" 28. kez, 24 Kasım'a kadar izleyicileri ağırlayacak. Festivalde Hatice Aşkın'ın ilk uzun metraj sinema filmi "Adresi Olmayan Ev"in de dünya prömiyeri yapılacak.

SANAT FUARLARI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Abu Dhabi Sanat Fuarı", 20-24 Kasım arasında sanat galerileri, sanat ve tasarım vakıfları ile birçok sanatçıyı ağırlayacak. Eğitim programları ve konuşmaların yer aldığı fuara, Türkiye'den Sevil Dolmacı Gallery ilk kez katılacak.

Sevil Dolmacı Gallery, Türkiye'den uluslararası alanda üretimler yapan ve müze projelerinde yer alan Ahmet Oran, Ekrem Yalçındağ ve Nevin Aladağ'ın son üretimleri ile Avrupa'dan 2005 yılında Romanya'yı Venedik bienalinde temsil etmiş Daniel Knorr işlerini fuarda beğeniye sunacak.

İngiltere'de 21-24 Kasım arasında düzenlenecek "Woolwich Çağdaş Baskı Fuarı"nda genç sanatçılara çağdaş baskı sanatına dair yeni yaklaşımlar gösterilirken, önde gelen uluslararası baskı sanatçıları ve uzmanlar da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Fransız sanat fuarı "Fab Paris"in yeni edisyonu, 22-27 Kasım arasında Grand Palais'de gerçekleştirilecek. Fine Arts Paris ve La Biennale kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen sanat fuarında, güzel sanatlar, mobilya, antika ve mücevherat alanında eserler sergilenecek.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen antikacıların ve sanat galerilerinin yer aldığı "Feriarte", 23 Kasım-1 Aralık ​​arasında gerçekleştirilecek. Avrupa ve Doğu tarihinin antik kültürlerine ve dekoratif sanatlarına dair bir izlenim sunacak fuarda, mobilya, dekoratif ve koleksiyonluk objeler, mücevherler, usta sanatçıların resimleri ve heykelleri yer alacak.

Hollanda'nın ulusal sanat fuarı "Pan Amsterdam 2024" de 24 Kasım-1 Aralık arasında sanat, antika ve tasarım severleri ağırlayacak.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında 22 Kasım'da "Gladyatör 2", "Wicked: Part I", "Armor", "Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin." ve "Never Look Away" olmak üzere, 5 film izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu David Scarpa imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, aksiyon ve macera türündeki "Gladyatör 2" filminin oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen gibi isimler yer alıyor.

Müzikal türündeki "Wicked: Part I" filminde ise Ariana Grande, Cynthia Erivo, Peter Dinklage, Jeff Goldblum rol alırken, "Armor" filminde ise Sylvester Stallone, Jason Patric, Feff Chase, Josh Wiggins gibi isimler bulunuyor.