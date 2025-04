Dünyada bu hafta hangi etkinlikler sanatseverlerle buluşacak?

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Paris Kitap Fuarı", 11-13 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais Ephemere'de gerçekleştirilecek.

"Art Düsseldorf" sanat fuarı 11-13 Nisan'da Almanya'da sanatseverlerle buluşacak.

FİLM FESTİVALLERİ

İsviçre'nin Nyon şehrinde düzenlenen "56. Visions du Reel" film festivali, 13 Nisan'a kadar birçok film gösteriminin yanı sıra çeşitli ustalık sınıfları ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 7-14 Nisan'da "Timeless Film Festival" özel bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da 8-16 Nisan'da "Asian Film Festival" düzenlenecek. Festivalde tüm filmler orijinal dilinde ve İtalyanca alt yazılı olarak gösterilecek.

"The Brussels International Festival of Fantastic Film" (BIFFF) yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak.

Kanada'nın Gaspe bölgesinde10-13 Nisan'da gerçekleşecek "Vues sur mer Festivali"nde, özel seçki filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

KONSERLER VE GÖSTERİLER

Twenty One Pilots, bugün Almanya'nın Hamburg şehrinde, yarın Berlin'de, 9 Nisan'da ise Polonya'nın Lodz şehrinde konser verecek.

Andre Rieu, 10 Nisan'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, Chase Atlantic ise 12 Nisan'da Almanya'nın Hamburg şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Lenny Kravitz yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'da, 10 Nisan'da İspanya'nın A Coruna bölgesinde, 12 Nisan'da da Pamplona'da konser verecek.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD'de 11 Nisan'da, yönetmenliğini Alex Garland ve Ray Mendoza'nın yaptığı "Warfare" filmi ile toplam 8 film vizyona girecek.

Christopher Landon'ın yönettiği "Drop", James Hawes'in yönettiği "The Amateur", Seong-ho Jang'ın yönettiği animasyon film "The King of Kings" ve James Griffiths'in yönettiği "The Ballad of Wallis Island" da bu hafta sinemaseverlerle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.

Michael Angarano'nun yönettiği komedi filmi "Sacramento"da, duygusal olarak gelişmemiş iki adamın dostluğu ve birlikte çıktıkları yolculuk anlatılıyor.

Kevin Macdonald ve Sam Rice-Edwards'ın yönettiği "One to One: John & Yoko" belgeseli, John Lennon ve Yoko Ono'nun Greenwich Village'daki yaşamlarını ve bu dönemdeki politik gelişmeleri inceliyor.

Hiroyuki Hata'nın yönettiği "Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing" animasyon filmi ise Shibuya'da yaşayan bir grup lise öğrencisinin, alternatif bir dünyada müzik aracılığıyla gerçek duygularını keşfetmelerini konu alıyor.