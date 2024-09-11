Dünyada cenneti yaşıyor: Erbaş’ın lüks konutu

Dev bütçesi ve hoyrat harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait başkanlık konutu, Ankara’nın en lüks semtinde bulunuyor.

Toplam üç kattan oluşan 450 metrekare kullanım alanlı konutun kış aylarında ancak binlerce liralık doğalgaz faturalarıyla ısıtılabildiği belirtiliyor.

İddiaya göre, her gün sabah 09.30’da başkanlığın daimi işçilerinden iki kişi, Diyanet Başkanlık Konutu’na giderek villanın temizliğini yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın yönlendirmesiyle çalışan personel, akşam saatlerinde işlerini bitirerek başkanlığa dönüyor. Villada temizlik yapan işçilerin, “Seher Erbaş’a hizmet etmesi için” hacca da götürüldüğü öne sürülüyor.

Villa için yapılan seferberlik bunlarla da sınırlı kalmıyor. Diyanet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bahçenin bakımını da Diyanet personeli yapıyor. Erbaş Ailesi’nin, “Göz zevki” için sürekli muhtelif bitkiler alınıp villanın bahçesine ekiliyor. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın, “Kışlık gıda hazırlığını” da Diyanet’te sürekli işçi olan kadın personele yaptırdığı savunuluyor.

Diyanet kaynaklarının iddiasına göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaşadığı konutun elektrik, su, internet ve telefon gibi sabit ödemeleri de başkanlık bütçesinden ödeniyor.

KAYNAK SEFERBERLİĞİ

Villanın tadilat ve malzeme alımlarının da “Dikkat çekmemesi için” devlet bütçesinden değil, bağışlarla finanse edilen Diyanet Vakfı üzerinden alındığı iddialar arasında yer alıyor. Villanın tadilatının Diyanet Vakfı kaynaklarıyla karşılandığı yönündeki iddialar Ali Erbaş’ın, “Kuran kursuna bir tuğla bağışlayanlara cennetten ev verilecek” sözlerini akıllara getiriyor.

YURTTAŞA RUTUBET DİYANET’E ZİYAFET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyanet’teki lüks ve şatafatı BirGün’e değerlendirdi. Türkiye’de yüz binlerce kişinin çatısı akan, rutubetli ve sıvası dökülen evlerde yaşamak zorunda kaldığının altını çizen Bulut, “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise vatandaşın vergileriyle sefa sürüyor. Geçim derdi yok, su, kira, elektrik, ulaşım, benzin derdi yok, filosundaki araçlara konulan benzin dahil hepsi Diyanet’in bütçesinden her ay tıkır tıkır ödeniyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Saray’ı inşa edilirken “Maliyeti açıklanırsa ekonomi bozulur” diyenler olduğunu anımsatan Bulut, şunları kaydetti:

“Saray’da yaşayanlar tabii ki barınma sorunu nedir bilmezler. Oysa Saray’a harcanan parayla, Saray’ın bir aylık harcamasıyla binlerce ev yeniden kurulabilir, binlerce vatandaşın barınma sorununu ortadan kaldırılabilirdi. Diyanet İşleri Başkanı’nın konutunu, elektriğini, suyunu veren devlet, vatandaşa gelince, asgari ücretliye, dar gelirliye, emekliye gelince, ‘Kaynak yok’ diyor. Kaynak sadece Saray’a ve Saray efradına var.”

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TASARRUF GENELGESİ’NDE LOJMAN DETAYI

Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, mevcut lojman ve sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılmasını öngörüyor. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılan lojman ve sosyal tesisler uygulamadan hariç tutuluyor.