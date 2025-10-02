Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir belli oldu

Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 kent belli oldu.

Deutsche Bank'ın araştırmasına göre dünyada aylık konut kirasının en yüksek olduğu şehirlerin başında ortalama 4 bin 143 dolarla New York geliyor.

Dünya genelinde büyük şehirlerde kira bedelleri son yıllarda hızla yükselirken, rekor düzeyde yüksek konut fiyatları, uzaktan çalışma dalgasıyla birleşerek kira dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

Sınırlı arz da koşulları iyice sıkılaştırıyor ve birçok bölgede kiracılar sıkıntı yaşıyor. Dünyanın birçok bölgesinde kiralar artarken, bazı şehirler bu anlamda öne çıkıyor.

Araştırmaya göre dünya genelinde en yüksek kira, aylık ortalama 4 bin 143 dolarla New York'ta ödeniyor. Bu kentte ortalama kiraların son 5 yılda yüzde 22 arttığı görülüyor.

Boston, aylık ortalama 3 bin 394 dolarlık kira bedeliyle ikinci sırada yer alırken, bu kentte yüksek arsa ve malzeme maliyetleri, konut inşaat faaliyetlerini aksatarak arzın düşük kalmasına ve fiyatların daha da artmasına neden oldu. Boston'da kira artışlarının 5 yılda yüzde 25 düzeyinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Üçüncü sırada ise ortalama 3 bin 332 dolarla kiraların son 5 yılda sadece yüzde 1 arttığı San Francisco yer alıyor.

İLK 3'TEKİ ABD ŞEHİRLERİNİ SİNGAPUR İZLİYOR

İlk 3'te ABD şehirlerinin yer aldığı listenin dördüncü sırasında 3 bin 167 dolarla Singapur yer alıyor. Bu şehir, dünya genelinde en yüksek kiraların ödendiği ilk 20 kent arasında son 5 yıllık kira artışında yüzde 55 ile lider durumda bulunuyor.

Londra, yüzde 39'luk kira artışı ve 2 bin 985 dolar ortalama kirayla listede beşinci sırada bulunuyor. Bu kenti yüzde 35'lik artış ve 2 bin 720 dolarla Zürih, yüzde 17 yükseliş ve 2 bin 613 dolarla Los Angeles, yüzde 54 artış ve 2 bin 401 dolarla Dubai izliyor.

İlk 10'da, yüzde 26 artış ve 2 bin 378 dolarla Dublin, yüzde 32 artış ve 2 bin 358 dolarla Amsterdam da yer alıyor.

KİRALARIN DÜŞTÜĞÜ TEK ŞEHİR HONG KONG

Listedeki diğer şehirlere bakıldığında Chicago, yüzde 25 artış ve 2 bin 344 dolarla 11'inci, Cenevre yüzde 20 artış ve 2 bin 330 dolarla 12'nci sırada bulunuyor.

Aylık 2 bin 202 dolarla en yüksek kiranın ödendiği 13. şehir konumundaki Hong Kong, yüzde 3 ile son 5 yılda ortalama kiranın düştüğü tek kent oldu.

Avustralya Sydney yüzde 23 artış ve 2 bin 164 dolarla 14'üncü, Lüksemburg yüzde 23 yükseliş ve 2 bin 86 dolarla 15'inci, Kopenhag yüzde 32 artış ve 2 bin 21 dolarla 16'ncı, Kanada'nın Vancouver Adası yüzde 34 yükseliş ve 1994 dolarla 17'nci sırada yer alıyor.

Son üç sırada ise yüzde 14 artış ve 1807 dolarla Toronto, yüzde 23 yükseliş ve 1759 dolarla Münih, yüzde 28 artış ve 1689 dolarla Norveç'in başkenti Oslo bulunuyor.