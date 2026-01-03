Dünyada En Yüksek Petrol Rezervine Sahip 10 Ülke (Güncel Liste)
Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülkeler hangileri ve listenin zirvesinde kim yer alıyor? Petrol rezervi en yüksek ülkeler ile en fazla petrol üreten ülkeler arasındaki fark neden bu kadar büyük? Tüm yanıtlar haberimizde.
Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülkeler enerji piyasalarının geleceğini belirlemede kritik rol oynuyor. “Dünyada en fazla petrol rezervi hangi ülkede?”, “Venezuela petrol rezervinde kaçıncı sırada?”, “Suudi Arabistan ve İran’ın petrol rezervleri ne kadar?” gibi sorular sıkça araştırılıyor. Aşağıda dünyada en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkelerin güncel listesi ve rezerv miktarları yer alıyor.
PETROL REZERVİNDE ZİRVE: VENEZUELA
Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesidir. Yaklaşık 304 milyar varil seviyesindeki petrol rezerviyle listenin zirvesinde yer alır. Buna rağmen üretim kapasitesi düşük seviyelerde seyretmektedir.
DÜNYADA EN YÜKSEK PETROL REZERVİNE SAHİP İLK 10 ÜLKE
|Sıra
|Ülke
|Kanıtlanmış Petrol Rezervi (Milyar Varil)
|Nisan 2024 Üretim (Varil/Gün)
|Kalan Üretim Yılları
|1
|Venezuela
|304.000
|839.000
|993 Yıl
|2
|Suudi Arabistan
|262.000
|10.870.000
|66 Yıl
|3
|İran
|209.000
|4.327.000
|132 Yıl
|4
|Kanada
|168.000
|5.947.000
|77 Yıl
|5
|Irak
|145.000
|4.387.000
|91 Yıl
|6
|Birleşik Arap Emirlikleri
|107.000
|4.179.000
|70 Yıl
|7
|Kuveyt
|102.000
|2.812.000
|99 Yıl
|8
|Rusya
|80.000
|10.511.000
|21 Yıl
|9
|ABD
|61.000
|22.719.000
|7 Yıl
|10
|Libya
|48.000
|1.277.000
|103 Yıl
PETROL REZERVLERİ ÜRETİMLE DOĞRU ORANTILI MI?
Petrol rezervi en yüksek ülkeler her zaman en fazla petrol üreten ülkeler olmayabiliyor. Örneğin:
- Venezuela rezervde birinci ancak üretimi düşük.
- ABD rezerv sıralamasında 9. olmasına rağmen üretimde zirvede.
- Rusya ve Suudi Arabistan üretimde lider ülkeler arasında.
PETROL REZERVİNDE İLK 10 ÜLKE
- 1. Venezuela
- 2. Suudi Arabistan
- 3. İran
- 4. Kanada
- 5. Irak
- 6. Birleşik Arap Emirlikleri
- 7. Kuveyt
- 8. Rusya
- 9. Amerika Birleşik Devletleri
- 10. Libya
Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülke hangisi?
Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülke Venezuela’dır.
Suudi Arabistan petrol rezervinde kaçıncı sırada?
Suudi Arabistan petrol rezervinde ikinci sıradadır.
İran petrol rezervi ne kadar?
İran’ın petrol rezervi yaklaşık 209 milyar varildir.
ABD petrol rezervi yüksek mi?
ABD rezerv sıralamasında 9. sırada olmasına rağmen dünyanın en fazla petrol üreten ülkelerinden biridir.
Dünyada petrol rezervi en yüksek ülkeler, küresel enerji ekonomisinin geleceğinde belirleyici rol üstleniyor. Venezuela, Suudi Arabistan, İran, Kanada ve Irak gibi ülkeler petrol rezerv büyüklüğü ile öne çıkarken, üretim kapasitesi ve siyasi istikrar gibi faktörler petrol piyasalarının seyrini şekillendirmeye devam ediyor.