Dünyada En Yüksek Petrol Rezervine Sahip 10 Ülke (Güncel Liste)

Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülkeler enerji piyasalarının geleceğini belirlemede kritik rol oynuyor. “Dünyada en fazla petrol rezervi hangi ülkede?”, “Venezuela petrol rezervinde kaçıncı sırada?”, “Suudi Arabistan ve İran’ın petrol rezervleri ne kadar?” gibi sorular sıkça araştırılıyor. Aşağıda dünyada en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkelerin güncel listesi ve rezerv miktarları yer alıyor.

PETROL REZERVİNDE ZİRVE: VENEZUELA

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesidir. Yaklaşık 304 milyar varil seviyesindeki petrol rezerviyle listenin zirvesinde yer alır. Buna rağmen üretim kapasitesi düşük seviyelerde seyretmektedir.

DÜNYADA EN YÜKSEK PETROL REZERVİNE SAHİP İLK 10 ÜLKE

Sıra Ülke Kanıtlanmış Petrol Rezervi (Milyar Varil) Nisan 2024 Üretim (Varil/Gün) Kalan Üretim Yılları 1 Venezuela 304.000 839.000 993 Yıl 2 Suudi Arabistan 262.000 10.870.000 66 Yıl 3 İran 209.000 4.327.000 132 Yıl 4 Kanada 168.000 5.947.000 77 Yıl 5 Irak 145.000 4.387.000 91 Yıl 6 Birleşik Arap Emirlikleri 107.000 4.179.000 70 Yıl 7 Kuveyt 102.000 2.812.000 99 Yıl 8 Rusya 80.000 10.511.000 21 Yıl 9 ABD 61.000 22.719.000 7 Yıl 10 Libya 48.000 1.277.000 103 Yıl

PETROL REZERVLERİ ÜRETİMLE DOĞRU ORANTILI MI?

Petrol rezervi en yüksek ülkeler her zaman en fazla petrol üreten ülkeler olmayabiliyor. Örneğin:

Venezuela rezervde birinci ancak üretimi düşük.

ABD rezerv sıralamasında 9. olmasına rağmen üretimde zirvede.

Rusya ve Suudi Arabistan üretimde lider ülkeler arasında.

PETROL REZERVİNDE İLK 10 ÜLKE

1. Venezuela

Venezuela 2. Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 3. İran

İran 4. Kanada

Kanada 5. Irak

Irak 6. Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri 7. Kuveyt

Kuveyt 8. Rusya

Rusya 9. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri 10. Libya

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülke hangisi?

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülke Venezuela’dır.

Suudi Arabistan petrol rezervinde kaçıncı sırada?

Suudi Arabistan petrol rezervinde ikinci sıradadır.

İran petrol rezervi ne kadar?

İran’ın petrol rezervi yaklaşık 209 milyar varildir.

ABD petrol rezervi yüksek mi?

ABD rezerv sıralamasında 9. sırada olmasına rağmen dünyanın en fazla petrol üreten ülkelerinden biridir.

Dünyada petrol rezervi en yüksek ülkeler, küresel enerji ekonomisinin geleceğinde belirleyici rol üstleniyor. Venezuela, Suudi Arabistan, İran, Kanada ve Irak gibi ülkeler petrol rezerv büyüklüğü ile öne çıkarken, üretim kapasitesi ve siyasi istikrar gibi faktörler petrol piyasalarının seyrini şekillendirmeye devam ediyor.