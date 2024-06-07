Dünyada her gün 1,6 milyon kişi güvenli olmayan gıdalardan hastalanıyor

DSÖ verilerine göre dünyada her gün 1,6 milyon kişi güvenli olmayan gıdalardan hastalanıyor.

Dünya 07.06.2024 14:22 Giriş: 07.06.2024 14:22

Güncelleme: 07.06.2024 14:24 Kaynak: AA

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