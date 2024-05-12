Dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan hasta yaşamını yitirdi

Dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan 62 yaşındaki Richard Slayman, operasyondan yaklaşık 2 ay sonra hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, ölümün operasyondan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığı ifade edildi.

Dünya 12.05.2024 13:02 Giriş: 12.05.2024 13:02

Güncelleme: 12.05.2024 13:06 Kaynak: AA

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