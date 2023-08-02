Dünyada ilk olacak: Kanada'dan 'sigara' için yeni uygulama

Kanada, sigara tüketimini azaltma amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Her bir sigarada "Tütün çocuklara zarar verir" ve "Sigara organlarınıza zarar verir" gibi uyarılar yer alacak. Yeni uygulama, dünyada ilk olacak.

Dünya 02.08.2023 10:21 Giriş: 02.08.2023 10:21

Güncelleme: 02.08.2023 10:28 Kaynak: AA

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