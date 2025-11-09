Dünyada nüfusa oranla en fazla ampute çocuk Gazze'de

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze'de kaydedildiğine işaret edildi.

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin çöktüğü, yaralı sayısındaki artış nedeniyle rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gazze'de yaralı sayısının 170 bini aştığına değinilen açıklamada, bunların en az dörtte birinin orta ve uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği kaydedildi.

"ENGELLİLİK SALGINI"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de geçtiğimiz yıl X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapmıştı.

İsrail’in yardımları engelleyerek zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’deki yıkımın Filistinli çocuklar üzerindeki etkisine değinen Lazzarini, İsrail’in saldırıları öncesinde yapılan bir ankete katılan her beş aileden birinde en az bir engelli kişi bulunduğunu ve bu ailelerin neredeyse yarısında engelli bir çocuk olduğunu açıklayarak, Gazze’de "engellilik salgını" yaşandığını vurgulamıştı.

Lazzarini de Gazze’nin dünyada kişi başına en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğunu belirterek bu çocukların birçoğunun anestezi bile olmadan ameliyat edildiğinin ve uzuvlarını kaybettiklerinin altını çizmişti.

Lazzarini, saldırılar sırasında özel bakıma ihtiyaç duyan insanların sessizce acı çektiğine ve hikayelerinin nadiren anlatıldığına dikkati çekerek, saldırıların rehabilitasyon hizmetlerinin bulunmadığı "travmatik yaralanmalar salgınına" da neden olduğunu dile getirmişti.