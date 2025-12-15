Dünyadaki Ülkeler ve Para Birimleri (Tam Liste)

Dünyada hangi ülke hangi para birimini kullanıyor, para birimi sembolleri ne anlama geliyor? Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinin para birimleri tek listede nasıl sıralanıyor? Ülkelerin para birimi adları, sembolleri ve kodları haberimizde.
15.12.2025
- Güncelleme: 15.12.2025 15:05
Dünya genelinde kullanılan para birimleri; ekonomi, seyahat, ticaret ve finansal işlemler açısından en çok araştırılan bilgiler arasında yer alır. Dünyadaki ülkeler ve para birimleri başlığı altında hazırlanan bu rehber, ülkelerin kullandığı para birimlerini Türkçe adları, sembolleri ve uluslararası kodlarıyla tek sayfada sunar.
AVRUPA ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ
|Sembol
|Para Birimi
|Ülke
|Kod
|€
|Euro
|Euro Bölgesi Ülkeleri
|EUR
|L
|Arnavutluk Leki
|Arnavutluk
|ALL
|Br
|Belarus Rublesi
|Belarus
|BYN
|KM
|Konvertibl Mark
|Bosna-Hersek
|BAM
|лв
|Bulgar Levası
|Bulgaristan
|BGN
|kn
|Hırvat Kunası
|Hırvatistan
|HRK
|Kč
|Çek Korunası
|Çekya
|CZK
|kr
|Danimarka Kronu
|Danimarka / Grönland
|DKK
|₾
|Gürcistan Larisi
|Gürcistan
|GEL
|ft
|Macar Forinti
|Macaristan
|HUF
|kr
|İzlanda Kronası
|İzlanda
|ISK
|CHF
|İsviçre Frangı
|İsviçre / Lihtenştayn
|CHF
|L
|Moldova Leyi
|Moldova
|MDL
|ден
|Kuzey Makedonya Dinarı
|Kuzey Makedonya
|MKD
|kr
|Norveç Kronu
|Norveç
|NOK
|zł
|Polonya Zlotisi
|Polonya
|PLN
|lei
|Romanya Leyi
|Romanya
|RON
|₽
|Rus Rublesi
|Rusya
|RUB
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|Sırbistan
|RSD
|kr
|İsveç Kronu
|İsveç
|SEK
|₺
|Türk Lirası
|Türkiye
|TRY
|₴
|Ukrayna Grivnası
|Ukrayna
|UAH
|£
|İngiliz Sterlini
|Birleşik Krallık
|GBP
AMERİKA KITASI PARA BİRİMLERİ
|Sembol
|Para Birimi
|Ülke
|Kod
|$
|Amerikan Doları
|ABD ve Dolar Kullanan Ülkeler
|USD
|ƒ
|Aruba Florini
|Aruba
|AWG
|$
|Arjantin Pesosu
|Arjantin
|ARS
|B$
|Bahamalar Doları
|Bahamalar
|BSD
|R$
|Brezilya Reali
|Brezilya
|BRL
|CA$
|Kanada Doları
|Kanada
|CAD
|$
|Meksika Pesosu
|Meksika
|MXN
|₲
|Paraguay Guaranisi
|Paraguay
|PYG
|S/.
|Peru Solü
|Peru
|PEN
|$U
|Uruguay Pesosu
|Uruguay
|UYU
|Bs.
|Venezuela Bolivarı
|Venezuela
|VED
ORTA DOĞU ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ
|Sembol
|Para Birimi
|Ülke
|Kod
|؋
|Afgan Afganisi
|Afganistan
|AFN
|֏
|Ermeni Dramı
|Ermenistan
|AMD
|₼
|Azerbaycan Manatı
|Azerbaycan
|AZN
|.د.ب
|Bahreyn Dinarı
|Bahreyn
|BHD
|₪
|İsrail Şekeli
|İsrail / Filistin
|ILS
|﷼
|İran Riyali
|İran
|IRR
|SR
|Suudi Arabistan Riyali
|Suudi Arabistan
|SAR
|AED
|BAE Dirhemi
|Birleşik Arap Emirlikleri
|AED
AFRİKA ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ
|Sembol
|Para Birimi
|Ülke
|Kod
|FCFA
|CFA Frangı
|Batı Afrika Ülkeleri
|XAF
|دج
|Cezayir Dinarı
|Cezayir
|DZD
|E£
|Mısır Lirası
|Mısır
|EGP
|₦
|Nijerya Nairası
|Nijerya
|NGN
|R
|Güney Afrika Randı
|Güney Afrika
|ZAR
ASYA VE PASİFİK BÖLGESİ PARA BİRİMLERİ
|Sembol
|Para Birimi
|Ülke
|Kod
|¥
|Japon Yeni
|Japonya
|JPY
|₹
|Hindistan Rupisi
|Hindistan
|INR
|₩
|Güney Kore Wonu
|Güney Kore
|KRW
|฿
|Tayland Bahtı
|Tayland
|THB
|₫
|Vietnam Dongu
|Vietnam
|VND
|A$
|Avustralya Doları
|Avustralya
|AUD
Dünyadaki ülkeler ve para birimleri listesi, ülkelerin kullandığı para birimlerini Türkçe adlarıyla öğrenmek isteyenler için kapsamlı ve pratik bir kaynak sunar. Bu tek sayfalık rehber, semboller ve kodlarla birlikte küresel para sistemini hızlıca kavramayı sağlar.