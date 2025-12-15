Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dünyadaki Ülkeler ve Para Birimleri (Tam Liste)

Dünyada hangi ülke hangi para birimini kullanıyor, para birimi sembolleri ne anlama geliyor? Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinin para birimleri tek listede nasıl sıralanıyor? Ülkelerin para birimi adları, sembolleri ve kodları haberimizde.

BirBilgi
  • 15.12.2025 15:05
  • Giriş: 15.12.2025 15:05
  • Güncelleme: 15.12.2025 15:05
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyadaki Ülkeler ve Para Birimleri (Tam Liste)

Dünya genelinde kullanılan para birimleri; ekonomi, seyahat, ticaret ve finansal işlemler açısından en çok araştırılan bilgiler arasında yer alır. Dünyadaki ülkeler ve para birimleri başlığı altında hazırlanan bu rehber, ülkelerin kullandığı para birimlerini Türkçe adları, sembolleri ve uluslararası kodlarıyla tek sayfada sunar.

AVRUPA ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ

SembolPara BirimiÜlkeKod
EuroEuro Bölgesi ÜlkeleriEUR
LArnavutluk LekiArnavutlukALL
BrBelarus RublesiBelarusBYN
KMKonvertibl MarkBosna-HersekBAM
лвBulgar LevasıBulgaristanBGN
knHırvat KunasıHırvatistanHRK
Çek KorunasıÇekyaCZK
krDanimarka KronuDanimarka / GrönlandDKK
Gürcistan LarisiGürcistanGEL
ftMacar ForintiMacaristanHUF
krİzlanda KronasıİzlandaISK
CHFİsviçre Frangıİsviçre / LihtenştaynCHF
LMoldova LeyiMoldovaMDL
денKuzey Makedonya DinarıKuzey MakedonyaMKD
krNorveç KronuNorveçNOK
Polonya ZlotisiPolonyaPLN
leiRomanya LeyiRomanyaRON
Rus RublesiRusyaRUB
RSDSırbistan DinarıSırbistanRSD
krİsveç KronuİsveçSEK
Türk LirasıTürkiyeTRY
Ukrayna GrivnasıUkraynaUAH
£İngiliz SterliniBirleşik KrallıkGBP

AMERİKA KITASI PARA BİRİMLERİ

SembolPara BirimiÜlkeKod
$Amerikan DolarıABD ve Dolar Kullanan ÜlkelerUSD
ƒAruba FloriniArubaAWG
$Arjantin PesosuArjantinARS
B$Bahamalar DolarıBahamalarBSD
R$Brezilya RealiBrezilyaBRL
CA$Kanada DolarıKanadaCAD
$Meksika PesosuMeksikaMXN
Paraguay GuaranisiParaguayPYG
S/.Peru SolüPeruPEN
$UUruguay PesosuUruguayUYU
Bs.Venezuela BolivarıVenezuelaVED

ORTA DOĞU ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ

SembolPara BirimiÜlkeKod
؋Afgan AfganisiAfganistanAFN
֏Ermeni DramıErmenistanAMD
Azerbaycan ManatıAzerbaycanAZN
.د.بBahreyn DinarıBahreynBHD
İsrail Şekeliİsrail / FilistinILS
İran RiyaliİranIRR
SRSuudi Arabistan RiyaliSuudi ArabistanSAR
AEDBAE DirhemiBirleşik Arap EmirlikleriAED

AFRİKA ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ

SembolPara BirimiÜlkeKod
FCFACFA FrangıBatı Afrika ÜlkeleriXAF
دجCezayir DinarıCezayirDZD
Mısır LirasıMısırEGP
Nijerya NairasıNijeryaNGN
RGüney Afrika RandıGüney AfrikaZAR

ASYA VE PASİFİK BÖLGESİ PARA BİRİMLERİ

SembolPara BirimiÜlkeKod
¥Japon YeniJaponyaJPY
Hindistan RupisiHindistanINR
Güney Kore WonuGüney KoreKRW
฿Tayland BahtıTaylandTHB
Vietnam DonguVietnamVND
A$Avustralya DolarıAvustralyaAUD

Dünyadaki ülkeler ve para birimleri listesi, ülkelerin kullandığı para birimlerini Türkçe adlarıyla öğrenmek isteyenler için kapsamlı ve pratik bir kaynak sunar. Bu tek sayfalık rehber, semboller ve kodlarla birlikte küresel para sistemini hızlıca kavramayı sağlar.

BirGün'e Abone Ol