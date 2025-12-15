Dünyadaki Ülkeler ve Para Birimleri (Tam Liste)

Dünya genelinde kullanılan para birimleri; ekonomi, seyahat, ticaret ve finansal işlemler açısından en çok araştırılan bilgiler arasında yer alır. Dünyadaki ülkeler ve para birimleri başlığı altında hazırlanan bu rehber, ülkelerin kullandığı para birimlerini Türkçe adları, sembolleri ve uluslararası kodlarıyla tek sayfada sunar.

AVRUPA ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ

Sembol Para Birimi Ülke Kod € Euro Euro Bölgesi Ülkeleri EUR L Arnavutluk Leki Arnavutluk ALL Br Belarus Rublesi Belarus BYN KM Konvertibl Mark Bosna-Hersek BAM лв Bulgar Levası Bulgaristan BGN kn Hırvat Kunası Hırvatistan HRK Kč Çek Korunası Çekya CZK kr Danimarka Kronu Danimarka / Grönland DKK ₾ Gürcistan Larisi Gürcistan GEL ft Macar Forinti Macaristan HUF kr İzlanda Kronası İzlanda ISK CHF İsviçre Frangı İsviçre / Lihtenştayn CHF L Moldova Leyi Moldova MDL ден Kuzey Makedonya Dinarı Kuzey Makedonya MKD kr Norveç Kronu Norveç NOK zł Polonya Zlotisi Polonya PLN lei Romanya Leyi Romanya RON ₽ Rus Rublesi Rusya RUB RSD Sırbistan Dinarı Sırbistan RSD kr İsveç Kronu İsveç SEK ₺ Türk Lirası Türkiye TRY ₴ Ukrayna Grivnası Ukrayna UAH £ İngiliz Sterlini Birleşik Krallık GBP

AMERİKA KITASI PARA BİRİMLERİ

Sembol Para Birimi Ülke Kod $ Amerikan Doları ABD ve Dolar Kullanan Ülkeler USD ƒ Aruba Florini Aruba AWG $ Arjantin Pesosu Arjantin ARS B$ Bahamalar Doları Bahamalar BSD R$ Brezilya Reali Brezilya BRL CA$ Kanada Doları Kanada CAD $ Meksika Pesosu Meksika MXN ₲ Paraguay Guaranisi Paraguay PYG S/. Peru Solü Peru PEN $U Uruguay Pesosu Uruguay UYU Bs. Venezuela Bolivarı Venezuela VED

ORTA DOĞU ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ

Sembol Para Birimi Ülke Kod ؋ Afgan Afganisi Afganistan AFN ֏ Ermeni Dramı Ermenistan AMD ₼ Azerbaycan Manatı Azerbaycan AZN .د.ب Bahreyn Dinarı Bahreyn BHD ₪ İsrail Şekeli İsrail / Filistin ILS ﷼ İran Riyali İran IRR SR Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan SAR AED BAE Dirhemi Birleşik Arap Emirlikleri AED

AFRİKA ÜLKELERİ PARA BİRİMLERİ

Sembol Para Birimi Ülke Kod FCFA CFA Frangı Batı Afrika Ülkeleri XAF دج Cezayir Dinarı Cezayir DZD E£ Mısır Lirası Mısır EGP ₦ Nijerya Nairası Nijerya NGN R Güney Afrika Randı Güney Afrika ZAR

ASYA VE PASİFİK BÖLGESİ PARA BİRİMLERİ

Sembol Para Birimi Ülke Kod ¥ Japon Yeni Japonya JPY ₹ Hindistan Rupisi Hindistan INR ₩ Güney Kore Wonu Güney Kore KRW ฿ Tayland Bahtı Tayland THB ₫ Vietnam Dongu Vietnam VND A$ Avustralya Doları Avustralya AUD

Dünyadaki ülkeler ve para birimleri listesi, ülkelerin kullandığı para birimlerini Türkçe adlarıyla öğrenmek isteyenler için kapsamlı ve pratik bir kaynak sunar. Bu tek sayfalık rehber, semboller ve kodlarla birlikte küresel para sistemini hızlıca kavramayı sağlar.