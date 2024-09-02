Dünyadan notalar İstanbul’u sarıyor

Deniz Burak BAYRAK

Birçoğu ilk kez ülkemize gelecek sanatçıların ve efsanevi oda müziği gruplarının konserlerine ev sahipliği yapacak olan 4’üncü İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali konser programı, 31 Ağustos akşamı başladı. 18 Eylül’e kadar sürecek olan festival, bu yıl farklı müzik türleriyle ve enstrümanlarla geniş bir içeriğe sahip.

Festivalin açılış konserinde, ünlü Çellistler Jens Peter Maintz ve Wolfgang Emanuel Schmidt’ten oluşan Cello Duello ilk kez Türkiye’deki müzikseverlerle buluştu. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun yanı sıra Metrohan, Baruthane, Bulgur Palas ve Metrohan’da gerçekleştirilecek festivali, kurucusu ve genel sanat yönetmeni, tanınmış viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ile konuştuk.

Nil Kocamangil ilk günden bu yana festivalle beraber yürüyor. Festivalin büyüdüğüne, geliştiğine şahit olmak ona ne hissettiriyor? Yıllarca hayalini kurduğu bir projenin gerçekleşebilmesinin yanı sıra festivalin 4 yaşına girecek olmasının ve seviyeyi en üst düzeyde tutarak devam etmesinin hem heyecanını hem de gururunu yaşadığını söyleyen Kocamangil, geleneksel bir festival olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini düşünüyor ve İBB’nin desteğinin festivalin gerçekleştirilmesinde çok büyük paya sahip olduğunun altını çiziyor.

SINIRLARI KALDIRIYORUZ

Ülkemizde birçok festival var ki bunlardan bazıları oda müziği festivali. Peki Nil Kocamangil’in genel sanat yönetmenliği görevini üstlendiği, İstanbul’da katılacağımız bu festivalin benzerlerinden farkı ya da ayırt edici yanları var mı? Sanatçı sorumuzu şöyle cevaplıyor: “Bizim farkımız kapsamlı ve ulaşılabilir olmamız. Zira sadece dünyanın en ünlü sanatçılarını, İstanbul gibi bir metropolde dinleyicilerle buluşturmakla kalmıyoruz, bunun yanı sıra geleceğin yıldızlarına Türkiye’de bir ilke imza atarak hem başvuru hem de katılımın ücretsiz olduğu uluslararası masterclasslarda (ustalık sınıflarında) birkaç gün boyunca alanının önde gelen solist ve pedagogları ile çalışma fırsatı sunuyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz çeşitli söyleşilerle ünlü sanatçılarla hem dinleyicileri hem de öğrencileri bir araya getirerek aradaki sınırları kaldırıyoruz. Bu yıl çocukları da festivale dâhil ettik, onlar için düzenlediğimiz atölyelerimiz de mevcut. Kısacası herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, hem ücretsiz hem de sembolik fiyatlardaki konser biletleriyle de dünya yıldızlarına ulaşılabilirliği kolaylaştırarak çok kapsamlı bir festival gerçekleştiriyoruz.”

DİNLEYİCİNİN İLGİSİ

Oda müziğinin “niş” bir alan olduğunu belirten sanatçı, dinleyiciyi çekmenin en riskli olduğu dallardan biri olduğunu belirtiyor. Kocamangil, “Festivalin amacı aslında çok zengin bir repertuvarı olan bu alanı sanatseverlere daha iyi tanıtmak ve ‘sadece kalabalık sahnede iyi müzik yapılabilir’ algısını değiştirebilmekti. Bu zor yolculukta şu ana kadarki ilgi bizi gerçekten çok mutlu etti. Hatta kapalı salon gerçekleştirdiğimiz birçok konserimiz de oldu. Dilerim ki bir süre sonra festival daha da kökleştikçe insanlar planlarını eylül ayındaki programımıza göre yaparlar” diye ekliyor.

4’üncü İstanbul Oda Müziği Festivali yalnızca konserlerden ibaret bir programdan oluşmuyor. Her yıl yeni enstrümanlarla zenginleşen ustalık sınıflarına bu yıl da viyolonsel, klarnet ve kontrbası eklemişler. “İlham Veren Buluşmalar” ve “Off The Record” ise sanatçılar ve eğitmenleri müzikseverlerle buluşturan söyleşi serileri. Ayrıca çocuk atölyeleri de heyecanla beklenen etkinlikler. Bütün bu söyleşiler, atölye çalışmaları ve Baruthane’de gerçekleştirilecek olan iki ücretsiz konsere katılım için İstanbul Senin uygulamasından rezervasyon yapılabilecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserlerin biletleri ise Biletix’te satışta.

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PROGRAMDA NELER VAR?

• Villa Musica İstanbul’da, 3 Eylül Salı, 20.00-Baruthane

• Baltık Gitar Dörtlüsü, 9 Eylül Pazartesi, 20.00-Baruthane

• Tambuco Percussion Ensemble Söyleşisi, 13 Eylül Cuma, 19.30-Metrohan

• Tambuco Percussion Ensemble, 14 Eylül Cumartesi, 20.00-CRR Konser Salonu

• Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar, 16 Eylül Pazartesi, 17.30-CRR Fuayesi

• Kapanış Konseri: Quatuor Ébène, 18 Eylül Çarşamba, 20.00-CRR Konser Salonu