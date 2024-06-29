Dünyadan: Roma’da kadın kırımına isyan

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik yerlerinden İspanyol Merdivenleri’nde bir grup aktivist, kırmızı boya dökerek kadın cinayetlerini protesto etti.

Roma'da sabah saatlerinde gerçekleşen protestoda, "Her şeyi yakalım" isimli kadın hakları grubuna bağlı 6 aktivist, öldürülen kadınların kanını sembolize eden kırmızı boyayı tarihi merdivenlere döktü. Roma Belediyesi zabıta ekipleri, göstericilere engel olmaya çalışsa da müdahalelerinde başarılı olamadı.

Protestocular, basamaklara kırmızı boyalı ellerini basarak iz bırakırken, İtalya'da kadınların öldürülmesini protesto ettiklerini belirtti.

ANSA ajansının haberine göre, 2023 yılında ülkede 120 kadın cinayeti işlendi.