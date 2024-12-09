Dünyadan tepki yağdı

Politika Servisi

Suriye’de cihatçıların Şam’ı ele geçirerek Beşar Esad yönetimini devirmesine dünyadan çeşitli tepkiler geldi.

• İsrail: Esad yönetiminin devrilmesini “Ortadoğu için tarihi bir gün” olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a vurduğumuz darbelerin doğrudan bir sonucudur” itirafında bulundu. Netanyahu, orduya İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasında bulunan BM denetimindeki tampon bölgeyi “ele geçirme” emri verdi.

• Trump: ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Rusya'nın desteğini kaybetmesinin ardından “ülkesinden kaçtığını” söyledi.

• Beyaz Saray: Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada “Başkan Biden ve ekibi Suriye'deki olağanüstü olayları yakından izliyor ve bölgesel ortaklarla sürekli temas halinde” denildi.

• İran: İran Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine saygı gösterdiklerini belirterek “Suriye'nin geleceğinin belirlenmesi ve kaderiyle ilgili kararlar sadece Suriye halkına düşüyor” dedi.

• AB: “Suriye ve Ortadoğu’da tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazırız” diyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Esad diktatörlüğünün sona ermesi, Rusya ve İran’ın da zayıflığını gösteriyor” dedi.

• BAE: Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şey Muhammed bin Zayid Al Nahyan, “Esad, son yıllarda Suriye hükümeti ile uzlaşmaya çalışan BAE dahil çeşitli Arap ülkelerinin 'can simidini' kullanmadı” dedi.

• Fransa: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Barbar devlet düştü. Suriye halkına, cesaretlerine ve sabırlarına saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

• Çin: Çin Dışişleri Bakanlığı ise Suriye’deki tarafları Çinli kuruluş ve personelin güvenliğini sağlamaya çağırarak Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini ve ülkenin kısa sürede istikrara kavuşmasını umduklarını kaydetti.