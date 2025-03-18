Dünyanın birçok ülkesinden psikanalist İstanbul’da buluşuyor

Ruh sağlığı derneklerinden birisi olan Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği, 12-13 Nisan tarihlerinde sempozyum gerçekleştirecek.

Dünyanın birçok ülkesinde klinik çalışmalarını sürdüren psikanalistlerin de katılacağı sempozyum, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan tarihi Salt Galata binasında düzenlenecek.

Merkezi Paris'te bulunan uluslararası 'Ecole de psychanalyse des Forum du Champ lacanien'e (EPFCL/Lacancı Alan Forumları Psikanaliz Okulu) bağlı bir dernek olan Lacancı Forum Psikanaliz Derneği, 12 Nisan Cumartesi günü düzenleyeceği ilk sempozyumda "Bir Psikanaliz Nasıl Başlar?" sorusunu ele alacak.

13 Nisan Pazar günü ise Türkiye, Yunanistan, Lübnan, Romanya ve Polonya’nın oluşturduğu Çok Dilli Bölge’nin buluşması gerçekleşecek ve bu buluşmada “Lacancı Psikanalizin Kliniğinde Travma, Semptom ve Eylem” teması tartışmaya açılacak.

İki gün sürecek olan etkinliğe, başta okulun kurucusu psikanalist Colette Soler ve Dominique Fingermann olmak üzere çeşitli ülkelerden gelecek birçok önde gelen psikanalist konuşmacı olarak katılacak.

İngilizce, Türkçe ve Fransızca olmak üzere üç dilli gerçekleşecek olan ve 10 Nisan tarihine kadar kayıt alınacak sempozyuma, Türkiye’den ve dünyadan birçok ruh sağlığı çalışanının ve sosyal bilimler uzmanının katılması bekleniyor.