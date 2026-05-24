'Dünyanın çatısı'nda dinmeyen öfke

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bolivya'da sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın neo liberal dayatmalarına ve derinleşen ekonomik krize karşı başlayan gösteriler devam ediyor. Bir haftadır devam eden gösteriler ülke genelinde kitlesel protestolara sahne olurken başkent La Paz’da kolluk kuvvetleri yine eylemlere saldırdı.

Madenciler, sendikalar ve yerli toplulukları Başkan Paz’ın istifasını talep ederken eylemler de tırmanıyor.

Sağcı Başkan paz yaklaşık altı ay önce iş başına gelirken ülkede ciddi yakıt ve döviz sıkıntısı, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz var.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre Güneydeki Oruro bölgesinden 50 yaşındaki protestocu Melina Abaza yaptığı açıklamada, “Gıda fiyatları büyük sorun. Et mi, süt mü alacağımıza karar vermek zorundayız” dedi.

Paz yönetimi, protestoları yatıştırmak amacıyla kamuoyunda tepki çeken Çalışma Bakanı’nı görevden aldı ve madenciler başta olmak üzere protestocu gruplara politika oluşturma süreçlerinde daha fazla söz hakkı verileceğini açıkladı. Ancak bu da öfkenin dinmesine yetmedi. Göstericiler Başkan Paz'ın istifasını talep ediyor.

Günlerdir süren protestolar ilk etapta ücret artışı, yakıt tedariki ve ekonomik istikrar talepleriyle düzenlenmişti. Ancak haftalar içinde gösteriler, ABD destekli Paz yönetimine karşı geniş çaplı ayaklanmaya dönüştü.

Paz hükümeti, geçen yıl yeniden iktidara dönmeye çalışan eski sosyalist başkan Evo Morales’i protestoları körüklemekle suçluyor. Morales ABD destekli bir darbeyle görevden uzaklaştırılmış, sürgüne yollanmıştı. Morales'in 2024 sonlarından bu yana Bolivya’nın orta kesimindeki koka üretimiyle bilinen Chapare bölgesinde yaşadığı belirtiliyor. Bolivya dünyanın en yüksek rakımlı ülkelerinden bir tanesi, bu nedenle "dünyanın çatısı" olarak da adlandırılıyor.

GÖSTERİLERİN NEREYE EVRİLECEĞİ KOŞULLARA BAĞLI

Dr. Canan Kışlalıoğlu: Bolivya’da Evo Morales ile Luis Arce arasındaki mücadele, MAS’ın iktidarı kaybetmesine ve zengin beyaz nüfus ağırlıklı Media Luna bölgesindeki Tarija kentinin eski senatörü Rodrigo Paz Pereira’nın başkan seçilmesini sağladı. Bolivya’daki protestolar, sağ yönetimlerin alışkanlıklarını devam ettirdiğini gösterdi. İktidarlar neoliberal politikalara sert bir şekilde dönerken toplumla karşı karşıya kaldı. Bu isimleri ABD'nin desteklendiğini de hatırlamak gerek. Kıtada etkili siyaset üretemeyen sol ile sağcı liderler arasında kalan toplum protestolar ile haklarını elde etmeye çalışıyor. ABD-İran Savaşı’nın neden olduğu petrol fiyatlarındaki artış ve Trump'ın uluslararası hukuku saymayan tutumu, bölge ülkelerini ikilemde bıraktı. Bolivya'nın yeni bir sol lider çıkarıp çıkaramayacağı Trump iktidarına, Paz yönetiminin ekonomik kaynaklara erişimine ve bunu toplumla paylaşma durumuna bağlı.