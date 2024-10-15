Dünyanın en büyüğü olan Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor: BirGün de fuarda

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

100 ülkeden binlerce yayıncı, yazar, sanatçı, edebiyatçı, yazılım ve multimedya sağlayıcının katılacağı Frankfurt Kitap Fuarı yarın başlıyor. 16-20 Ekim tarihleri arasındaki dünyanın en büyük kitap fuarında gazetemiz BirGün de yer alacak.

Bu yıl da yüz binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen fuardaki BirGün standında gazetemiz yazarları ve muhabirleri söyleşilerle Avrupa’daki okurlarla bir araya gelecek.

E164 STANDINDA ETKİNLİKLER

BirGün’ün 5.0/E164 standındaki ilk etkinlik 18 Ekim Cuma günü Pazar Eki Sorumlumuz Barış İnce ve zaman zaman yazılarıyla gazetemize katkı sunan iktisatçı-yazar Yalın Gündüz’ün katılımıyla olacak.

19 Ekim Cumartesi günü ise 15.00-18.00 arasında BirGün Yazarı L. Doğan Tılıç, muhabirimiz İsmail Arı ve Pazar Ek yazarımız şair Haydar Ergülen okurlarla bir araya gelecek.

SOL KÜLTÜREVİ’NDE SÖYLEŞİLER

BirGün söyleşileri kitap fuarı dışında Sol Kültür Evi’nde de sürecek. Gazetemizin 20’inci kuruluş yıldönümü kapsamında yapılacak etkinliklerin ilki 18 Ekim Cuma akşamı 18.30’da Frankfurt SOL Kültür Evi’nde gazeteci İlyas Meç’in moderatörlüğünde L. Doğan Tılıç, DJV-Hessen’den Sylvia Kuck ve TAZ gazetesinden Lisa Schneider’in katılacağı “Bağımsız gazetecilik ve düşünce özgürlüğü” söyleşisi olacak.. Söyleşi Hessen Alman Gazeteciler Derneği (DJV-Hessen), TAZ Vakfı ve BirGün Gazetesi ortaklığıyla düzenleniyor.

İkinci etkinlik ise Cumartesi akşamı “Sermaye Tarikat, Cemaat, Mafya Rejimine Karşı Birleşik Devrimci Mücadele” başlıklı panel olacak. 19.00’da başlayacak etkinlikte konuşmacılar İsmail Arı ve SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul olacak.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ ASKIDA!

Fuara geçen yıl olduğu üzere bu yıl da Ortadoğu’daki gelişmeler damga vuracak. Geçen yıl Filistinli Yazar Adania Shibli’ye verilen ancak baskılar üzerine geri alınan Edebiyat Ödülü bu yıl da askıya alındı.

Alman Kitap Barış Ödülü’ne Polonya asıllı Amerikalı tarihçi ve gazeteci Anne Applebaum değer görüldü. Ödül 20 Ekim’de verilecek.

Geçen yıl kitap fuarını 215 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl da fuara yine büyük bir ziyaretçi kalabalığı bekleniyor. Yaklaşık 4 bin yayıncının katılacağı fuarın konuk ülkesi ise İtalya. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli fuarın açılışını yapacak.