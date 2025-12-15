Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi ve Yüzölçümleri (İlk 50 Tam Liste)
Dünyanın yüzölçümü en büyük 50 ülkesi hangileri ve sıralama nasıl şekilleniyor? Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer alıyor, hangi ülkelerle benzer büyüklükte? Kara ve su alanları hesaba katıldığında en büyük ülkeler neden öne çıkıyor? Tüm yanıtlar haberimizde.
Dünya üzerindeki ülkelerin yüzölçümleri, coğrafi güç, doğal kaynaklar ve stratejik konum açısından büyük önem taşır. Dünyanın en büyük ülkeleri listesi, ülkelerin toplam alanlarını, kara ve su yüzölçümlerini karşılaştırmalı olarak görmek isteyenler için oldukça önemlidir. Bu haberde, yüzölçümüne göre dünyanın en büyük ilk 50 ülkesi eksiksiz ve sıralı şekilde yer almaktadır.
YÜZÖLÇÜMÜNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 50 ÜLKESİ
Aşağıdaki tabloda ülkeler; toplam alan, karasal alan, su alanı ve su yüzdesi dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.
|Sıra
|Ülke
|Toplam Alan (km²)
|Karasal Alan (km²)
|Su Alanı (km²)
|1
|Rusya
|17.098.242
|16.376.870
|721.380
|2
|Kanada
|9.984.670
|9.093.507
|891.163
|3
|Çin
|9.596.960
|9.326.410
|270.550
|4
|ABD
|9.525.067
|9.147.593
|377.424
|5
|Brezilya
|8.515.767
|8.460.415
|55.352
|6
|Avustralya
|7.692.024
|7.682.300
|58.920
|7
|Hindistan
|3.287.590
|2.973.193
|314.070
|8
|Arjantin
|2.780.400
|2.736.690
|43.710
|9
|Kazakistan
|2.724.900
|2.699.700
|25.200
|10
|Cezayir
|2.381.741
|2.381.741
|0
|11
|Kongo DC
|2.344.858
|2.267.048
|77.810
|12
|Suudi Arabistan
|2.149.690
|2.149.690
|0
|13
|Meksika
|1.964.375
|1.943.945
|20.430
|14
|Endonezya
|1.904.569
|1.811.569
|93.000
|15
|Sudan
|1.861.484
|1.765.050
|96.434
|16
|Libya
|1.759.540
|1.759.540
|0
|17
|İran
|1.648.195
|1.531.595
|116.600
|18
|Moğolistan
|1.564.110
|1.553.556
|10.560
|19
|Peru
|1.285.216
|1.279.996
|5.220
|20
|Çad
|1.284.000
|1.259.200
|24.800
|21
|Nijer
|1.267.000
|1.266.700
|300
|22
|Angola
|1.246.700
|1.246.700
|0
|23
|Mali
|1.240.192
|1.220.190
|20.002
|24
|Güney Afrika
|1.221.037
|1.214.470
|4.620
|25
|Kolombiya
|1.141.748
|1.038.700
|100.210
|26
|Etiyopya
|1.104.300
|1.000.000
|104.300
|27
|Bolivya
|1.098.581
|1.083.301
|15.280
|28
|Moritanya
|1.025.520
|1.030.700
|0
|29
|Mısır
|1.002.450
|995.450
|6.000
|30
|Tanzanya
|945.087
|885.800
|61.500
|31
|Nijerya
|923.768
|910.768
|13.000
|32
|Venezuela
|912.050
|882.050
|30.000
|33
|Pakistan
|881.912
|856.692
|25.220
|34
|Namibya
|824.268
|823.290
|1.002
|35
|Mozambik
|801.590
|786.380
|13.000
|36
|Türkiye
|783.562
|769.632
|13.930
|37
|Şili
|756.102
|743.812
|12.290
|38
|Zambiya
|752.612
|743.398
|9.220
|39
|Burma
|676.578
|653.508
|23.070
|40
|Afganistan
|652.230
|652.230
|0
|41
|Fransa
|640.679
|640.427
|3.374
|42
|Somali
|637.657
|627.337
|10.320
|43
|Ukrayna
|603.500
|579.330
|24.220
|44
|Madagaskar
|587.041
|581.540
|5.501
|45
|Kenya
|580.367
|569.140
|11.227
|46
|Yemen
|527.968
|527.968
|0
|47
|Tayland
|513.120
|510.890
|2.230
|48
|İspanya
|505.992
|498.980
|6.390
|49
|Türkmenistan
|488.100
|469.930
|18.170
|50
|Japonya
|377.930
|364.485
|13.430
Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkesi hangisidir?
Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi Rusya’dır.
Türkiye yüzölçümüne göre kaçıncı sıradadır?
Türkiye, yüzölçümüne göre dünyada otuz altıncı sırada yer almaktadır.
Su alanı en fazla olan ülkeler hangileridir?
Kanada ve ABD, yüksek göl ve su alanı oranlarıyla öne çıkan ülkelerdir.
SONUÇ
Dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi, küresel coğrafyayı anlamak için temel bir referans sunar. Toplam alan, kara ve su yüzölçümleri ülkelerin doğal yapıları hakkında önemli ipuçları verir. Bu tam liste, yüzölçümüne göre ülkeleri tek sayfada karşılaştırmak isteyenler için kalıcı ve güvenilir bir kaynaktır.