Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi ve Yüzölçümleri (İlk 50 Tam Liste)

Dünya üzerindeki ülkelerin yüzölçümleri, coğrafi güç, doğal kaynaklar ve stratejik konum açısından büyük önem taşır. Dünyanın en büyük ülkeleri listesi, ülkelerin toplam alanlarını, kara ve su yüzölçümlerini karşılaştırmalı olarak görmek isteyenler için oldukça önemlidir. Bu haberde, yüzölçümüne göre dünyanın en büyük ilk 50 ülkesi eksiksiz ve sıralı şekilde yer almaktadır.

YÜZÖLÇÜMÜNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 50 ÜLKESİ

Aşağıdaki tabloda ülkeler; toplam alan, karasal alan, su alanı ve su yüzdesi dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.

Sıra Ülke Toplam Alan (km²) Karasal Alan (km²) Su Alanı (km²) 1 Rusya 17.098.242 16.376.870 721.380 2 Kanada 9.984.670 9.093.507 891.163 3 Çin 9.596.960 9.326.410 270.550 4 ABD 9.525.067 9.147.593 377.424 5 Brezilya 8.515.767 8.460.415 55.352 6 Avustralya 7.692.024 7.682.300 58.920 7 Hindistan 3.287.590 2.973.193 314.070 8 Arjantin 2.780.400 2.736.690 43.710 9 Kazakistan 2.724.900 2.699.700 25.200 10 Cezayir 2.381.741 2.381.741 0 11 Kongo DC 2.344.858 2.267.048 77.810 12 Suudi Arabistan 2.149.690 2.149.690 0 13 Meksika 1.964.375 1.943.945 20.430 14 Endonezya 1.904.569 1.811.569 93.000 15 Sudan 1.861.484 1.765.050 96.434 16 Libya 1.759.540 1.759.540 0 17 İran 1.648.195 1.531.595 116.600 18 Moğolistan 1.564.110 1.553.556 10.560 19 Peru 1.285.216 1.279.996 5.220 20 Çad 1.284.000 1.259.200 24.800 21 Nijer 1.267.000 1.266.700 300 22 Angola 1.246.700 1.246.700 0 23 Mali 1.240.192 1.220.190 20.002 24 Güney Afrika 1.221.037 1.214.470 4.620 25 Kolombiya 1.141.748 1.038.700 100.210 26 Etiyopya 1.104.300 1.000.000 104.300 27 Bolivya 1.098.581 1.083.301 15.280 28 Moritanya 1.025.520 1.030.700 0 29 Mısır 1.002.450 995.450 6.000 30 Tanzanya 945.087 885.800 61.500 31 Nijerya 923.768 910.768 13.000 32 Venezuela 912.050 882.050 30.000 33 Pakistan 881.912 856.692 25.220 34 Namibya 824.268 823.290 1.002 35 Mozambik 801.590 786.380 13.000 36 Türkiye 783.562 769.632 13.930 37 Şili 756.102 743.812 12.290 38 Zambiya 752.612 743.398 9.220 39 Burma 676.578 653.508 23.070 40 Afganistan 652.230 652.230 0 41 Fransa 640.679 640.427 3.374 42 Somali 637.657 627.337 10.320 43 Ukrayna 603.500 579.330 24.220 44 Madagaskar 587.041 581.540 5.501 45 Kenya 580.367 569.140 11.227 46 Yemen 527.968 527.968 0 47 Tayland 513.120 510.890 2.230 48 İspanya 505.992 498.980 6.390 49 Türkmenistan 488.100 469.930 18.170 50 Japonya 377.930 364.485 13.430

Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi Rusya’dır.

Türkiye yüzölçümüne göre kaçıncı sıradadır?

Türkiye, yüzölçümüne göre dünyada otuz altıncı sırada yer almaktadır.

Su alanı en fazla olan ülkeler hangileridir?

Kanada ve ABD, yüksek göl ve su alanı oranlarıyla öne çıkan ülkelerdir.

SONUÇ

Dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi, küresel coğrafyayı anlamak için temel bir referans sunar. Toplam alan, kara ve su yüzölçümleri ülkelerin doğal yapıları hakkında önemli ipuçları verir. Bu tam liste, yüzölçümüne göre ülkeleri tek sayfada karşılaştırmak isteyenler için kalıcı ve güvenilir bir kaynaktır.