Dünyanın yüzölçümü en büyük 50 ülkesi hangileri ve sıralama nasıl şekilleniyor? Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer alıyor, hangi ülkelerle benzer büyüklükte? Kara ve su alanları hesaba katıldığında en büyük ülkeler neden öne çıkıyor? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 15.12.2025 16:08
  • Giriş: 15.12.2025 16:08
  • Güncelleme: 15.12.2025 16:08
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi ve Yüzölçümleri (İlk 50 Tam Liste)

Dünya üzerindeki ülkelerin yüzölçümleri, coğrafi güç, doğal kaynaklar ve stratejik konum açısından büyük önem taşır. Dünyanın en büyük ülkeleri listesi, ülkelerin toplam alanlarını, kara ve su yüzölçümlerini karşılaştırmalı olarak görmek isteyenler için oldukça önemlidir. Bu haberde, yüzölçümüne göre dünyanın en büyük ilk 50 ülkesi eksiksiz ve sıralı şekilde yer almaktadır.

YÜZÖLÇÜMÜNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 50 ÜLKESİ

Aşağıdaki tabloda ülkeler; toplam alan, karasal alan, su alanı ve su yüzdesi dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.

SıraÜlkeToplam Alan (km²)Karasal Alan (km²)Su Alanı (km²)
1Rusya17.098.24216.376.870721.380
2Kanada9.984.6709.093.507891.163
3Çin9.596.9609.326.410270.550
4ABD9.525.0679.147.593377.424
5Brezilya8.515.7678.460.41555.352
6Avustralya7.692.0247.682.30058.920
7Hindistan3.287.5902.973.193314.070
8Arjantin2.780.4002.736.69043.710
9Kazakistan2.724.9002.699.70025.200
10Cezayir2.381.7412.381.7410
11Kongo DC2.344.8582.267.04877.810
12Suudi Arabistan2.149.6902.149.6900
13Meksika1.964.3751.943.94520.430
14Endonezya1.904.5691.811.56993.000
15Sudan1.861.4841.765.05096.434
16Libya1.759.5401.759.5400
17İran1.648.1951.531.595116.600
18Moğolistan1.564.1101.553.55610.560
19Peru1.285.2161.279.9965.220
20Çad1.284.0001.259.20024.800
21Nijer1.267.0001.266.700300
22Angola1.246.7001.246.7000
23Mali1.240.1921.220.19020.002
24Güney Afrika1.221.0371.214.4704.620
25Kolombiya1.141.7481.038.700100.210
26Etiyopya1.104.3001.000.000104.300
27Bolivya1.098.5811.083.30115.280
28Moritanya1.025.5201.030.7000
29Mısır1.002.450995.4506.000
30Tanzanya945.087885.80061.500
31Nijerya923.768910.76813.000
32Venezuela912.050882.05030.000
33Pakistan881.912856.69225.220
34Namibya824.268823.2901.002
35Mozambik801.590786.38013.000
36Türkiye783.562769.63213.930
37Şili756.102743.81212.290
38Zambiya752.612743.3989.220
39Burma676.578653.50823.070
40Afganistan652.230652.2300
41Fransa640.679640.4273.374
42Somali637.657627.33710.320
43Ukrayna603.500579.33024.220
44Madagaskar587.041581.5405.501
45Kenya580.367569.14011.227
46Yemen527.968527.9680
47Tayland513.120510.8902.230
48İspanya505.992498.9806.390
49Türkmenistan488.100469.93018.170
50Japonya377.930364.48513.430

Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi Rusya’dır.

Türkiye yüzölçümüne göre kaçıncı sıradadır?

Türkiye, yüzölçümüne göre dünyada otuz altıncı sırada yer almaktadır.

Su alanı en fazla olan ülkeler hangileridir?

Kanada ve ABD, yüksek göl ve su alanı oranlarıyla öne çıkan ülkelerdir.

SONUÇ

Dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi, küresel coğrafyayı anlamak için temel bir referans sunar. Toplam alan, kara ve su yüzölçümleri ülkelerin doğal yapıları hakkında önemli ipuçları verir. Bu tam liste, yüzölçümüne göre ülkeleri tek sayfada karşılaştırmak isteyenler için kalıcı ve güvenilir bir kaynaktır.

