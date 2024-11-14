Dünyanın en büyük mercanı bulundu

National Geographic ekibi, bugüne kadar kaydedilen en büyük mercanı Pasifik Okyanusu’nun güneybatısındaki Solomon Adaları'nda buldu.

Birbirine bağlı birçok küçük canlının bir araya gelerek tek bir organizma oluşturduğu mega mercanın 300 yaşından büyük olabileceği kaydedildi.

National Geographic ekibinin Pasifik Okyanusu çevresinde iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek üzere gerçekleştirdiği gezi sırasında bulduğu mega mercanın mavi balinadan daha büyük olduğu açıklandı.

Bilim insanları tarafından özel metre ile ölçülen mercanın genişliğinin 34 m, uzunluğunun 32 m ve yüksekliğinin 5.5 m olduğu açıklandı.

Mega mercanın bulunması, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) sırasında duyuruldu.

Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin mega mercan keşfinden gurur duyduğunu dile getirerek, “Dünyanın burasının özel bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz ve buranın korunması gerekiyor. Ekonomik hayatta kalmak için çoğunlukla deniz kaynaklarına güveniyoruz. Bu nedenle mercan çok çok önemli. Ve mercanlarımızın sömürülmediğinden emin olmak ekonomimiz için çok önemli ve kritik” dedi.

"NAPOLYON HAYATTAYKEN BURADAYMIŞ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ekipte görevli Manu San Felix, haritada gemi enkazı gösterilen bölgede dalış yaptığı sırada farklı bir şey gördüğünü söyleyerek, “Solomon Adaları'nda bulunan mercanı görmek su altında bir katedral görmek gibi. Bu çok duygusal. Tek bir yerde kalmış ve yüzlerce yıl boyunca hayatta kalmış bir şeye karşı büyük bir saygı duydum. Vay canına, Napolyon hayattayken buradaymış diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

National Geographic araştırma ekibinden Eric Brown ise, mega mercanın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.