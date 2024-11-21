Dünyanın en büyük yağlıboya eseri sanatseverlerle buluşuyor
Kaynak: Haber Merkezi
Ressam Alev Özas, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için 100 gün aralıksız çalışarak tamamladığı 'Dev İstanbul' eserini sanatseverlerle buluşturuyor.
3 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğundaki tablo, dünyanın en büyük yağlıboya eseri olma özelliğini taşıyor.
Dev İstanbul eseri, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’n desteği ile 23 Kasım Cumartesi günü, saat 17.00'da, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Alan Kadıköy'de, izleyicilerle buluşacak.