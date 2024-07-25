Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Türkiye 7 basamak yükseldi

2024 Henley Pasaport Endeksi'nin dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında, Türkiye 7 basamak yükselerek 45’inci sırada yer aldı. Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilen ülke sayısı 116'ya yükseldi.

2024 Henley Pasaport Endeksi'nin dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması açıklandı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, dün yayınlanan Henley Pasaport Endeksi'nde, Türk pasaportu 7 basamak yükselerek 45. sırada yer aldı.

2023 yılında Türk pasaportu 52. sırada yer almıştı. Türk vatandaşları 114 ülkeye vizesiz seyahat yapabiliyorken bu sayı son güncellemelere göre 116'ya yükseldi.

Pasaport Endeksi sıralamasında birinci sırayı ise yeniden Singapur aldı. Singapurlular dünya çapındaki 227 seyahat noktasından 195'ine vizesiz erişim hakkına sahip.

Dünyanın en güçlü pasaportlarında ikinci sırayı 5 ülke paylaştı. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ya da İspanya pasaportuna sahip olanlar 192 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Henley Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını üç ayda bir güncelleniyor. Bu sıralama, pasaport sahiplerinin vizesiz erişebildikleri destinasyonların sayısına dayanıyor.