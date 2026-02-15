Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?
2026 Henley Pasaport Endeksi'nin dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında, Türkiye 45’inci sırada yer aldı. Türk pasaportuyla vizesiz 113 ülkeye gidilebiliyor.
2026 Henley Pasaport Endeksi'nin dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması açıklandı.
TGRT'de yer alan habere göre, Henley Pasaport Endeksi'nde, Türk pasaportu 45. sırada yer aldı. 2025 yılında Türk pasaportu 51. sırada yer almıştı. Türk vatandaşları 113 ülkeye vizesiz seyahat yapabiliyorken bu sayı son güncellemelerde de değişmedi.
Pasaport Endeksi sıralamasında birinci sırayı ise yeniden Singapur aldı. Singapurlular dünya çapındaki 227 seyahat noktasından 192'ine vizesiz erişim hakkına sahip.
Dünyanın en güçlü pasaportlarında ikinci sırayı Japonya ve Güney Kore paylaştı. Üçüncü sırayı ise, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsviçre pasaportuna sahip olanlar 185 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
Söz konusu liste şöyle:
- Singapur (192)
- Japonya, Güney Kore (187)
- İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (186)
- Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre (185)
- Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz (184)
- Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Polonya, Slovakya, Slovenya (183)
- Avustralya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Birleşik Krallık (182)
- Kanada, Lihtenştayn (181)
- İzlanda, Litvanya (180)
- Amerika Birleşik Devletleri (179)
- Bulgaristan (177)
- Şili, Romanya (174)
- Kıbrıs, Hong Kong (SAR Çin) (173)
- Andorra (170)
- Arjantin (168)
- Brezilya, San Marino (167)
- İsrail (166)
- Barbados (164)
- Brunei (163)
- Bahamalar (159)
- Meksika, St. Vincent ve Grenadinler (157)
- St. Kitts ve Nevis (155)
- Antigua ve Barbuda, Seyşeller (155)
- Vatikan (151)
- Kosta Rika, Uruguay (148)
- Mauritius (147)
- Panama, St. Lucia (146)
- Dominika, Trinidad ve Tobago (145)
- Ukrayna (143)
- Makao (SAR Çin), Peru (142)
- Sırbistan (136)
- Tayvan (Çin Taipeisi) (135)
- Guatemala, Solomon Adaları (132)
- Kolombiya, El Salvador (131)
- Samoa (130)
- Honduras (129)
- Marshall Adaları, Tonga (128)
- Karadağ, Kuzey Makedonya (127)
- Nikaragua, Tuvalu (126)
- Kiribati (123)
- Bosna Hersek, Gürcistan, Mikronezya (121)
- Arnavutluk, Palau Adaları (120)
- Moldova (119)
- Venezuela (116)
- Rusya Federasyonu, Türkiye (113)
- Katar (112)
- Belize, Güney Afrika (100)
- Kuveyt (96)
- Ekvador, Maldivler (93)
- Doğu Timor (Timor-Leste) (92)