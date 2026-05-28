Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas’ın dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemekleri listesinde Türkiye’den beş lezzet ilk 20’ye girdi. Çökertme kebabı ikinci, mantı ise beşinci sırada yer aldı.

  • 28.05.2026 16:40
  • Giriş: 28.05.2026 16:40
  • Güncelleme: 28.05.2026 17:01
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemeklerini sıraladı.

Türkiye’den beş yemeğin ilk 20’ye girdiği listede, mantı ve çökertme kebabı ilk beşte yer aldı.

Yoğurtla servis edilen şiş tavuk, çılbır ve haydari de listede kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Lübnan mutfağından Shishbarak isimli yemek yer aldı.

Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği şöyle:

  1. Shishbarak- Lübnan
  2. Çökertme Kebabı- Türkiye
  3. Tirokafteri-Yunanistan
  4. Chicken Tikka Masala- Birleşik Krallık
  5. Mantı- Türkiye
  6. Yiaourti Me Meli- Yunanistan
  7. Shezhanka Salata- Bulgaristan
  8. Tondoori- Hindistan
  9. Raita- Hindistan
  10. Kabab Barg- İran
  11. Fatteh- Lübnan
  12. Burek Sa Sirom-Sırbistan
  13. Yoğurtla servis edilen şiş tavuk- Türkiye
  14. Korma- Hindistan
  15. Haydari- Türkiye
  16. Mast o Khian- İran
  17. Portokalopita- Yunanistan
  18. Gzik- Polonya
  19. Çılbır- Türkiye
  20. Koldskal- Danimarka
