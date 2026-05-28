Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği açıklandı: Türkiye'den 5 lezzet listede
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas’ın dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemekleri listesinde Türkiye’den beş lezzet ilk 20’ye girdi. Çökertme kebabı ikinci, mantı ise beşinci sırada yer aldı.
Türkiye'den beş yemeğin ilk 20'ye girdiği listede, mantı ve çökertme kebabı ilk beşte yer aldı.
Yoğurtla servis edilen şiş tavuk, çılbır ve haydari de listede kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Lübnan mutfağından Shishbarak isimli yemek yer aldı.
Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği şöyle:
- Shishbarak- Lübnan
- Çökertme Kebabı- Türkiye
- Tirokafteri-Yunanistan
- Chicken Tikka Masala- Birleşik Krallık
- Mantı- Türkiye
- Yiaourti Me Meli- Yunanistan
- Shezhanka Salata- Bulgaristan
- Tondoori- Hindistan
- Raita- Hindistan
- Kabab Barg- İran
- Fatteh- Lübnan
- Burek Sa Sirom-Sırbistan
- Yoğurtla servis edilen şiş tavuk- Türkiye
- Korma- Hindistan
- Haydari- Türkiye
- Mast o Khian- İran
- Portokalopita- Yunanistan
- Gzik- Polonya
- Çılbır- Türkiye
- Koldskal- Danimarka