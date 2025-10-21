Dünyanın en iyi akrobasi pilotları, Fethiye’de buluşacak

(MUĞLA) - 25. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, bu yıl 22‑26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında hava sporlarının farklı branşlarından dünyanın en iyi akrobasi pilotları, Fethiye’de buluşacak.

Fethiye’de bu yıl 25'ncisi düzenlenecek Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, 22-26 Ekim günleri arasında gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek. Farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılacağı etkinlikte; yamaç paraşütü, wingsuit (yarasa adam), base jump (serbest düşüş), paramotor ve motorlu yamaç paraşütü gibi adrenalin dolu gösteriler sunulacak.

Festival süresince gün boyu devam edecek uçuşların yanı sıra akşamları dans, ışık gösterileri ve konserler de katılımcılarla buluşacak.

Festivalin çeşitli ülkelerden gelen sporcuları ağırlayacağını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, şunları söyledi:

"Ölüdeniz semalarını şenlendireceğiz"

"Ülkemizi yurt dışında tanıtan önemli fotoğrafların başında Ölüdeniz geliyor. Bin 965 rakımlı Babadağ, Türkiye'nin en seçkin turizm alanlarının ve yamaç paraşütü konusunda en önemli turizm yerlerinin başında yer alıyor. Yamaç paraşütü ve Ölüdeniz artık dünyada ayrılmaz bir bütün olarak tanınıyor. Ben iddia ediyorum ki dünyada başka hiç bir yerde buradaki gibi manzara ve uçuş parkuru yok. Şüphesiz ki bu tarz organizasyonlar bölgemizin marka değerini arttırarak, Fethiye’nin ülkemizin en önemli turizm cazibe merkezlerinden birisi olmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki ilgili paydaşlarımız ile birlikte amacımız, Babadağ’ı Avrupa’nın ve dünyanın bir numaralı hava sporları merkezi haline getirmek. Böylece bölgemizi ve ülkemizi daha iyi tanıtmış olacağız. Beş gün sürecek etkinlik boyunca dünyaca ünlü Babadağ’ın 1700, 1800, 1900 rakımlı pistlerinden yapılacak yamaç paraşütü, akrobasi gösterileri, base jump, wingsuit ve paramotor uçuşları ile Ölüdeniz semalarını şenlendireceğiz. Gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, dans ve ışık gösterileri ile harika bir atmosfer yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm halkımızı ve yerli ya da yabancı ziyaretçilerimizi gökyüzünün eşsiz manzarası ve heyecan dolu gösterileriyle renklenecek bu görsel şölene davet ediyoruz."

Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından destek veriliyor

Fethiye’de 25 yıldır düzenlenen festival, yamaç paraşütü ve ekstrem spor tutkunlarını bir araya getirerek bölge turizmini canlandırmayı hedefliyor. Ölüdeniz’deki Belcekız Plajı'nda motorlu yamaç paraşütü, uzaktan kontrollü uçak akrobasi gösterisi, yelken kanat ve serbest yamaç paraşütü gibi birçok etkinliğin düzenleneceği festivale bu yıl 50’den fazla ülkeden binden fazla sporcunun katılması bekleniyor.

2000 yılında 60 sporcu ile başlayan festival, 2014 senesine kadar Ölüdeniz Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası, Ölüdeniz Çevre Koruma ve Turizm Derneği, Muğla El Sanatları (MELSA) Ölüdeniz Turizmi Geliştirme Kooperatifi, FETAV gibi paydaşlar ile birlikte organize ediliyordu. Festivalin organizasyonunu 2014 yılından bu yana Fethiye Belediyesi üstleniyor. Etkinliğe yine çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından destek veriliyor.

Protokol açılışı saat 17.00'de

Festival programı kapsamında Türk Hava Kurumu (THK) sıcak hava balonu, 22 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Beşkaza Meydanı’nda olacak. THK Gökçen Uçak Model yapımı, Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Beşkaza Meydanı’nda saat 11.00'de motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapılacak. Tüm gün Belcekız Plajı’nda yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterisi, alçak irtifa serbest atlayışları, yarasa adam gösterileri, yamaç paraşütü gösterileri sunulacak. Festivalin açılış töreni saat 17.00’de Belcekız Plajı'nda gerçekleştirilecek. THK motorlu yamaç paraşütü, led ışıklı yamaç paraşütü gösterileri ve THK ve Skydive’nin sıcak balon gösterileri de ilk gün etkinlikleri arasında yer alacak.

Grup Ayna sahne alacak

Beşkaza Meydanı’nda 23 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da THK sıcak hava balonu yer alacak. THK Gökçen Uçak Model yapımı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Beşkaza Meydanı’nda saat 11.00’de motorlu yamaç paraşütü gösterisi gerçekleşecek. Motorlu yamaç paraşütü led ışıklı gösterisi, saat 17.00’de Çalış Plajı’nda vatandaşlarla buluşacak. Tüm gün Belcekız Plajı’nda yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterisi, alçak irtifa serbest atlayışları, yarasa adam gösterileri, yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirilecek. THK Motorlu Yamaç paraşütü gösterileri, THK sıcak balon gösterisi ve yamaç paraşütü gösterileri yine Belcekız Plajı'nda yapılacak. DJ Serkan Yılmaz saat 19.30’da; Grup Ayna ise saat 21.00’de Belcekız Plajı’nda konser verecek.

Umut Kaya konser verecek

THK sıcak hava balonu, 24 Ekim Cuma günü de saat 10.00’da Beşkaza Meydanı’nda olacak. THK Gökçen Uçak Model yapımı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Tüm gün Belcekız Plajı’nda yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterisi, alçak irtifa serbest atlayışları, yarasa adam gösterileri, yamaç paraşütü gösterileri yapılacak. THK Motorlu Yamaç paraşütü gösterileri, THK sıcak balkon gösterisi, led ışıklı yamaç paraşütü gösterileri yine Belcekız Plajı'nda yer alacak. DJ Arsline, saat 19.30’da; Umut Kaya ise saat 21.00’de Belcekız Plajı’nda konser verecek.

Gösteriler cumartesi günü devam edecek

Skydive Cappadocia Sıcak Hava Balonu gösteri uçuşları, 25 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek. THK Motorlu Yamaç Paraşütü gösterileri de yine Beşkaza Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak. Tüm gün plajda yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterisi, alçak irtifa serbest atlayışları, yarasa adam gösterileri, yamaç paraşütü gösterileri yapılacak. THK Motorlu Yamaç paraşütü gösterileri, THK sıcak balon gösterisi, led ışıklı yamaç paraşütü gösterileri yine Belcekız Plajı'nda vatandaşlarla buluşacak. Aynı gün saat 20.30’da Osman Batur Keser, Selim Akça ve Kent Orkestrası konser verecek. DJ Sercan Yılmaz ve DJ Arsline ise saat 22.00’de ise sahnede olacak.

Muharip uçak geçişi

Belcekız Plajı’nda, 26 Ekim Pazar günü saat 14.00’te muharip uçak geçişi olacak. Belcekız Plajı’nda yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterisi, alçak irtifa serbest atlayışları, yarasa adam gösterileri ve yamaç paraşütü gösterileri gün boyunca devam edecek. THK Motorlu Yamaç paraşütü gösterileri, THK sıcak balkon gösterisi, led ışıklı yamaç paraşütü gösterileri de yine plajdaki etkinlikler arasında yer alacak.